Beč na nogama, traga se za Srbinom? Pucao u ljude u restoranu, jedna osoba mrtva

Izvor:

Telegraf

07.11.2025

07:33

Беч на ногама, трага се за Србином? Пуцао у људе у ресторану, једна особа мртва
Foto: Pixabay

U četvrtak uveče došlo je do pucnjave u turskom restoranu u Beču, kada je jedna osoba ubijena, a jedna teško povrijeđena.

Sumnja se da je napadač porijeklom iz Srbije i u toku je velika potraga za njim.

Prema pisanju austrijskih medija, upucana su dvojica Čečena - jedan je preminuo na licu mjesta nakon što je upucan u abdomen, a drugi je prevezen u bolnicu sa povredama opasnim po život.

Sunarodnici žrtava su izjavili da je strijelac najvjerovatnije Srbin, ali to nije zvanično potvrđeno. Istražitelji su naveli da je vjerovatno austrijski državljanin sa migracionim porijeklom.

Kako piše Krone, u restoranu je došlo do svađe, a onda je u jednom trenutku muškarac izvadio pištolj i ispalio nekoliko hitaca u dvojicu ljudi. Strijelac i njegov pratilac su u bjekstvu.

Do sukoba je došlo oko 21:45 sati u Pajergase. Jedna od žrtava je preminula na licu mjesta. Motiv nije jasan. Istragu je preuzela Bečka državna kriminalistička policija.

Iz predostrožnosti, područje oko restorana je ograđeno. Pokrenuta je velika operacija pretrage u nekoliko bečkih okruga, ali za sada osumnjičeni za pucnjavu nije pronađen.

Beč

Pucnjava

Čečenija

