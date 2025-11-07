Logo

Novi napad američke vojske na Karibima: Ubijene tri osobe

Agencije

07.11.2025

07:17

Ministar odbrane SAD Pit Hegset objavio je da je američka vojska izvela novi napad na plovilo na Karibima u kojem su ubijene tri osobe, što je posljednji u nizu smrtonosnih udara u sklopu kampanje administracije Donalda Trampa protiv krijumčarenja droge, piše Si-En-En.

- Danas je, po nalogu predsjednika Trampa, Ministarstvo odbrane izvelo smrtonosni udar na plovilo kojim je upravljala organizacija koju američke vlasti smatraju terorističkom. Plovilo je krijumčarilo narkotike na Karibima i pogođeno je u međunarodnim vodama - naveo je Hegset u objavi na društvenoj mreži X.

Hegset je dodao da američke snage nisu pretrpjele gubitke u napadu.

Svijet

Amerikanci opet udarili na brodove narko-kartela, ubijeno 14 ljudi

Ovaj incident dio je šire kampanje za koju Vašington tvrdi da joj je cilj zaustaviti protok droge u Sjedinjene Države. U dosadašnjih 17 napada američka vojska ubila je ukupno 70 ljudi i uništila 18 plovila. Zabilježena su samo tri preživjela - dvojicu je američka mornarica kratko zadržala prije povratka u matične zemlje, dok se treći smatra mrtvim nakon potrage koju je provela meksička mornarica.

Trampova administracija obavijestila je Kongres da su SAD od 2. septembra u "oružanom sukobu" protiv narko kartela, a ubijene osobe označava kao "neprijateljske borce". Time administracija tvrdi da ima ovlasti izvoditi smrtonosne napade bez sudskog nadzora, pozivajući se na tajni nalog Ministarstva pravosuđa.

Međutim, neki članovi Kongresa i organizacije za ljudska prava osporavaju takvu pravnu osnovu. Oni tvrde da bi se osumnjičeni krijumčari droge trebali kazneno goniti, kao što je bila praksa prije nego što je Donald Tramp preuzeo predsjedničku dužnost.

Pit Hegset

