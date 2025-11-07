Japan koristi "dronove koji laju", evo i zašto

U posljednjih nekoliko mjeseci je u Japanu došlo do naglog porasta napada divljih medvjeda, naročito u sjevernim i ruralnim dijelovima zemlje, zbog čega je vlast prvi put zatražila pomoć vojske u operacijama potrage i hvatanja životinja koje ugrožavaju stanovništvo.

Samo ove godine je više od 200 ljudi povrijeđeno, a nekoliko je smrtno stradalo u incidentima s medvjedima. Posebno su pogođeni Hokaido, Akita i Ivate, gd‌je medvjedi češće silaze u sela i gradove.

Uzrok porasta napada medvjeda stručnjaci povezuju sa nedostatkom grane u prirodi i sve toplijim zimama koje mijenjaju obrasce hibernacije.

Zbog toga će vojska pomagati lokalnim vlastima u praćenju, uspavljivanju i uklanjanju životinja, kao i u edukaciji stanovništva.

Vlast razmatra i uvođenje tehnološki naprednijih mjera poput nadzornih kamera koje su opremljene umjetnom inteligencijom, a u pojedinim dijelovima države eksperimentišu i sa dronovima sa sistemom za uzbunu koji reprodukuju zvuk laveža i vatrometa.