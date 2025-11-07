Tone mandarina propadaju u dolini Neretve

Mandarine u dolini Neretve rodile su bolje nego ikada. Procjenjuje se da ih ima oko 60 000 tona. Previše je i onih koje se ne mogu prodati, nego ih treba zbrinuti kao otpad.

Sezona je mandarina. Rodile su dobro, a i na granama ih je još hiljade. Iako zvuči odlično, proizvođači su u teškim mukama. U dolini Neretve propadaju tone mandarina. Skladišta otkupljivača zatrpana su voćem.

Mandarine u dolini Neretve rodile su bolje nego ikada. Procjenjuje se da ih ima oko 60 000 tona. Previše je i onih koje se ne mogu prodati, nego ih treba zbrinuti kao otpad, piše HRT.

Traže hitnu reakciju

"Za zbrinjavanje imamo kompostanu u Metkoviću koja ima sve uslove za zbrinjavanje neuslovnih mandarina, ali ona ima i svoj kapacitet. Ovih dana je došlo blizu kraja tog kapaciteta, stvorilo se malo nervoze oko zbrinjavanja, ali mislim da smo našli neko kompromisno rješenje. Vrlo niska cijena, ispod svih očekivanja i to je nešto što je obilježilo ovu sezonu mandarina", rekao je agronom Robert Doko.

Dosad je u kompostanu otpremljeno 2.800 tona mandarina, a sada je taj broj ograničen na 70 tona dnevno.

"Sada u krugu imam 100 tona mandarina koje su oštećene i koje moram zbrinutI. Molim gradonačelnike, sve mjerodavne službe, da hitno nešto naprave jer ćemo morati zaustaviti otkupe", poručio je Gradimir Šešelj.

Na granama je još mnogo mandarina.

"Sada u ovo vrijeme, mandarina je preslatka. Preslatka je i ako je ne uberemo u nekih 5, 6 do 10 dana - mi ćemo morati baciti kvalitetnu mandarinu, a to je stvarno tragično", naveo je Dubravko Sršen.

Otkupna cijena

Najveći je problem otkupna cijena.

"Vrlo niska cijena, ispod svih očekivanja i to je nešto šta je ajmo reć obilježilo ovu sezonu mandarina", kaže Robert Doko, agronom.

Početnih 55 centi sada je palo na 40 za prvu klasu i čak na 20 centi za onu sitniju.

"Trudimo se i borimo se. Propasti nam neće ništa. Cijena je loša, biće dogodine bolje. Sretno proizvođačima mandarina, i dalje radite, nemojte ih pilati nikako", kaže Ivica Dadić, proizvođač iz Opuzena.

Resorno ministarstvo poručuje da drastično povećanje proizvedenih količina uzrokuje poremećaje na tržištu.

"Veći ovogodišnji urod i neorganizovanosti proizvođača dovodi do ovisnosti proizvođača o diktiranju dinamike otkupa i otkupnih cijena od strane otkupljivača, čime su proizvođači nezadovoljni jer imaju veće troškove berbe, a niže prihode od otkupa", stoji u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH.

Rješenje vide u udruživanju proizvođača u zadruge ili proizvođačke organizacije.

(Bljesak)