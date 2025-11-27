Zadatak SNSD-a je da u budućim vremenima na izborima dobije 300.000 glasova. Ta stranka će biti pobjednik svih izbora i u budućnosti, uvjerava lider SNSD-a.

„Izašli su ovi iz opozicije, njihovih 180-200.000 glasova i uvijek su tu, na svim izborima do sada.Mi vjerujemo da nam i dalje pripada preko 350.000 glasova na opštim izborima i to ćemo pokazati da je tako, a opozicija opet neće preći više od 200.000 i to je ono što će biti iduće godine", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Prebrojavaju se za iduće izbore i u opoziciji. U Pokretu Sigurna Srpska dogovorili su izbornu platformu i program. Lider Pokreta je napravio i računicu šta je sve potrebno da bi se prestigao SNSD.

„11 mjeseci radom koji imamo, na bazi sadašnjih izbora i rezultata koje vidimo, na bazi sloge koju moramo postići, na bazi podređenosti višem cilju svi mi i ako postoje neke razlike među nama koje mislimo da treba drugačije da izgleda stanje u Republici Srpskoj i to treba da se stiša, poslije to može da se ogleda kroz neke politike i programe, ali sve treba biti podređeno pobjedi.Buduća naša lista za izbore, da ne bude nikakve dileme, zvaće se „Sigurna Srpska“ – PSS", kaže Draško Stanivuković, predsjednik Pokreta sigurna Srpska.

Sve vrijeme živimo u jednoj političkoj kampanji, kaže profesor Đorđe Vuković.

„To ne samo jer se izbori održavaju svake dvije godine, već što su političke prilike, stanje političke kulture u našem društvu takvi da je taj odnos prema politici u kojem treba da se ne samo prebrojavaju biračke mase, već i da se oblikuju politička stajališta. Nekako, izbori koji su iza nas sa kojih još rezultati nisu postali zvanični, ja sam rekao da će važnije biti kako će strane interpretirati rezultate izbora, nego kakvi će oni biti, da će više uticati na ono u šta su svi zagledani, a to su izbori 2026. godine“, rekao je Đorđe Vuković, profesor na Fakultetu političkih nauka UNIBL.

Kampanja nikada ne prestaje. Ona nije, kako Vuković kaže, samo mjesec dana šatora, plakata i bilborda, već stalan rad na terenu i uvjeravanje javnosti u ideje i strateške koncepte. Navikli smo već tri decenije na kontinuiranu kampanju, ali bez dovoljno dobre komunikacije između birača i partija. Političari bi trebalo da se zapitaju i koje poruke im birači šalju glasanjem ili apstiniranjem.