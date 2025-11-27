Osnovni sud odbio prijedlog CIK-a: Dodik ostaje predsjednik SNSD-a

Osnovni sud u Banjaluci odbacio je prijedlog CIK-a BiH da se Milorad Dodik izbriše iz registra kao ovlaštena osoba za zastupanje SNSD-a, potvrđeno je iz Osnovnog suda.

Osnovni sud u Banjaluci, odlučujući o prijedlogu CIK-a, da sud po službenoj dužnosti pokrene vanparnični postupak za brisanje Milorada Dodika kao lica ovlaštenog za zastupanje političke organizacije SNSD iz registra političkih organizacija koji vodi ovaj sud, u vijeću sastavljenom od troje sudija, donio dana 24.novembra 2025. godine Rješenje pod brojem Rp-9/02, kojim se odbacuje prijedlog CIK-a od 22. oktobra 2025. godine, s obzirom kako ni Zakonom o vanparničnom postupku ni Zakonom o političkim organizacijama niti bilo kojim drugim zakonom nije određeno da sud koji vodi registar političkih organizacija po službenoj dužnosti pokreće postupak za brisanje lica ovlaštenog za zastupanje političke organizacije iz registra - istakli su iz Osnovnog suda.

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Okružnom sudu u Banjaluci u roku od osam dana od prijema rješenja, putem ovog suda.