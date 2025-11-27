Zvezda dobila dobre vijesti, Barselona stiže oslabljena

Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Barselone naredne nedjelje u petak od 20 časova, a u toj utakmici imaće priliku da dodatno poboljšaju skor i učvrste se u samom vrhu.

Ekipa Saše Obradovića ima sedam vezanih pobjeda kod kuće, pored toga trijumfovali su protiv Fenerbahčea i Makabija iz Tel Aviva u gostima.

Barselona ima skor od osam pobeda i pet poraza, a u Beograd će stići oslabljena pošto neće igrati Nikolas Laprovitola.

Katalonci na njega neće moći da računaju četiri nedjelje, pa je postalo izvjesno da će preskočiti i duel sa Crvenom zvezdom u Beogradskoj Areni.

Plejmejker Barselone je doživio povredu prepone. Nije ovo prvi put da iskusni organizator igre propušta utakmice zbog istog problema. On je na početku sezone isto odsustvovao mjesec dana, ali zbog povrede prepone lijeve noge.

(telegraf)