Zvezda dobila dobre vijesti, Barselona stiže oslabljena

Izvor:

Telegraf

27.11.2025

16:42

Звезда добила добре вијести, Барселона стиже ослабљена
Foto: Tanjug

Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Barselone naredne nedjelje u petak od 20 časova, a u toj utakmici imaće priliku da dodatno poboljšaju skor i učvrste se u samom vrhu.

Ekipa Saše Obradovića ima sedam vezanih pobjeda kod kuće, pored toga trijumfovali su protiv Fenerbahčea i Makabija iz Tel Aviva u gostima.

Barselona ima skor od osam pobeda i pet poraza, a u Beograd će stići oslabljena pošto neće igrati Nikolas Laprovitola.

Katalonci na njega neće moći da računaju četiri nedjelje, pa je postalo izvjesno da će preskočiti i duel sa Crvenom zvezdom u Beogradskoj Areni.

snijeg lavina pixabay

Svijet

Lavina zatrpala skijaše u austrijskim Alpima

Plejmejker Barselone je doživio povredu prepone. Nije ovo prvi put da iskusni organizator igre propušta utakmice zbog istog problema. On je na početku sezone isto odsustvovao mjesec dana, ali zbog povrede prepone lijeve noge.

(telegraf)

KK Crvena zvezda

Košarka

