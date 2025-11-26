Zvezda bez milosti u "bratskom derbiju": Olimpijakos pao u Areni

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su novu pobjedu u Evroligi, ovoga puta slomili su Olimpijakos u Beogradskoj areni sa 91:80.

Crvena zvezda je imala nekoliko heroja na ovom meču, od Džordana Nvore, preko Kodija Miler-Mekintajera, do Devonte Grejema.

Nvora je upisao 23 poena, Semi Odželeje je dodao 15, a Čima Moneke 11 poena i 11 skokova. Miler-Mekintajer je dodao 10 poena i devet asistencija.

Saša Vezenkov je dao 29 poena za Olimpijakos, Tajler Dorsi 16, a Evan Furnije 13. Nikola Milutinov je dao sedam poena uz šest skokova i tri asistencije.

Crvena zvezda će ponovo noćiti na prvom mjestu na tabeli, ima skor 9-4 kao i Hapoel Tel Aviv.

Što se tiče toka utakmice, najvažnija je bila posljednja dionica koju je Zvezda dobila sa 32:15 i tako je prelomila atinske crveno-bijele.

Nastavila je Zvezda da igra fenomenalno na svom terenu, da dobija redovno pod vođstvom Saše Obradovića i zaista izgleda impresivno u ovom delu sezone.