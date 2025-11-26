Pokuševski: Nije trebalo ovako da se završi

Neopoziva ostavka Željka Obradovića je ostavila košarkaški svijet u šoku, a sada se oglasio i prvotimac crno-bijelih Aleksej Pokuševski

Pokuševski je ostavio poruku treneru Obradoviću putem društvenih mreža i na emotivan način se rastao od njega.

"Hvala na svemu, nije trebalo ovako da se završi. Ti si Partizan!", napisao je Pokuševski na Instagram "priči".

Podsjetimo, poslije poraza od Panatinaikosa u Atini skor crno-bijelih u eliti je 4-9. Upravo taj neuspjeh je bio kap koja je prelila čašu i naterala najtrofejnijeg evropskog trenera da se povuče sa klupe "parnog valjka".

Obradović je u svom drugom mandatu u Partizanu osvojio dva trofeja ABA lige, doveo klub na korak do F4, a crno-bijeli su prošle sezone podigli pehar i u Superligi Srbije.