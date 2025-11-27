Logo
Ove 4 namrinice koje poslije 50. godine treba izbaciti iz ishrane

Informer

27.11.2025

17:29

Ове 4 намринице које послије 50. године треба избацити из исхране
Foto: pexels/Valeria Boltneva

Nakon 50. godine, tijelo zahtjeva nova pravila, a izbacivanje prerađene hrane, viška šećera i soli iz menija je ključno.

Nakon 50. godine, tijelo prolazi kroz značajne promene - metabolizam usporava, mišićna masa opada, a rizik od hroničnih bolesti poput dijabetesa, hipertenzije i kardiovaskularnih problema raste.

Hrana koja je u tridesetim bila bezopasna, sada može postati teret.

Stručnjaci za ishranu i gerontologiju naglašavaju da nije poenta u držanju strogih dijeta, već u pametnom izboru. Evo koje četiri kategorije hrane, prema preporukama vodećih zdravstvenih institucija, treba svesti na minimum ili potpuno izbaciti iz ishrane.

1. Prerađene masti

Najveća opasnost vreba u mastima koje izazivaju upale i podižu loš holesterol (LDL).

Pržena hrana: Krompirići, pohovana jela i duboko prženi zalogaji su bombe zasićenih i trans masti. Njihova redovna konzumacija podiže rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i zapaljenskih procesa koji utiču na zglobove.

Margarin, peciva i gotovi kolači: Često sadrže industrijski proizvedene trans masti koje su izuzetno štetne za zdravlje krvnih sudova.

Savjet: Zamijenite prženje pečenjem, kuvanjem ili grilovanjem. Koristite zdrava ulja, poput maslinovog ili ulja od uljane repice, umjesto putera i masti.

2. Skriveni natrijum

Najveći unos soli (natrijuma) ne dolazi iz slanika na stolu, već iz prerađene hrane. Za osobe starije od 50 godina preporučuje se ograničenje na 2.300 miligrama natrijuma dnevno (oko jedne čajne kašičice soli).

Ultra-prerađena hrana: Konzervirane supe, gotova jela, suhomesnati proizvodi (slanina, viršle, kobasice) i slane grickalice. Ovi proizvodi su prepuni natrijuma, čime direktno povećavaju krvni pritisak.

Zašto izbjegavati? Hipertenzija (visok pritisak) u srednjoj dobi je snažno povezana sa kasnijim kognitivnim padom i povećanim rizikom od demencije.

3. Rafinisani šećeri i zaslađeni napici

Šećer je jedan od najvećih "nutritivnih zagađivača" jer daje kalorije bez nutritivne vrijednosti, opterećujući pankreas i jetru.

Gazirani i zaslađeni sokovi

Glavni su izvor dodatog šećera. Njihovo redovno konzumiranje ne samo da povećava rizik od dijabetesa tipa 2 i srčanih oboljenja, već su istraživanja pronašla vezu i sa bržim kognitivnim starenjem.

Žitarice za doručak, slatki jogurti i bijeli tost

Mnogi popularni doručci su "šećerne bombe" koje izazivaju nagle skokove, a zatim padove šećera u krvi, što dovodi do umora i želje za novom dozom slatkog.

4. Bijeli hleb i rafinisani ugljeni hidrati

Rafinisani ugljeni hidrati su lišeni većine vlakana i nutrijenata.

Bijeli hleb i peciva: Napravljeni od bijelog brašna, imaju visok glikemijski indeks. Izazivaju brz skok šećera u krvi, slično šećeru, i ne doprinose osjećaju sitosti.

Važnost vlakana: Starenjem, varenje se usporava. Konzumiranje hrane siromašne vlaknima (kao što su bijeli hljeb i bijeli pirinač) povećava rizik od zatvora, što je čest problem nakon 50. godine.

(informer)

