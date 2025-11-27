Logo
Partizan se oglasio – na potezu je Obradović!

Izvor:

B92

27.11.2025

15:24

Komentari:

0
Партизан се огласио – на потезу је Обрадовић!
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Košarkaški klub oglasio se saopštenjem nakon što je na IO doneta odluka da se ne usvoji ostavka Željka Obradovića.

U Partizanu su jednoglasni u stavu da Obradović mora da nastavi sa radom uprkos rezultatskom posrtanju ekipe.

Ostaje pitanje, ipak, da li će se najtrofejniji evropski trener predomisliti i vratiti na klupu čime bi, na kraju, obesmislio najnoviju odluku uprave kluba na čelu sa predsednikom Ostojom Mijailovićem.

Sada je Željko na potezu.

Partizanovo saopštenje u vezi sa ovom krajnje delikatnom situacijom, prenosimo u cjelosti.

"U četvrtak, 27. novembra je održana hitna sjednica Izvršnog odbora KK Partizan Mocart Bet na temu novonastale situacije u Klubu, nakon jučerašnje, neopozive ostavke trenera prvog tima, Željka Obradovića. Uprkos tome, Izvršni odbor je na predlog predsjednika Ostoje Mijailovića jednoglasno donio odluku se sa ostavkom Željka Obradovića ne saglasi i pruži mu bezrezervnu podršku, sa željom da ostane prvi trener KK Partizan Mocart Bet i povuče neophodne poteze koji bi doneli boljitak u rezultatima crno-bijelih. Nakon ove odluke, klub se obratio Željku Obradoviću i od njega tražio da svoju ostavku razmotri još jednom, od iste odustane i nastavi sa radom", piše u objavi KK Partizan.

Komentari (0)
