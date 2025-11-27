Logo
Large banner

Dodik: Sijarto pokazao da Evropa ima i drugačije lice

Izvor:

SRNA

27.11.2025

15:39

Komentari:

0
Додик: Сијарто показао да Европа има и другачије лице
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da se danas, kada je Banjaluka dočekala mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta, jasno vidjelo koliko je vrijedno imati prijatelja koji razumije borbu i put Republike Srpske.

"Mađarska nas nije napustila ni onda kada su izazovi bili najveći. Zato je današnji dan više od protokola - to je potvrda stvarnog partnerstva", napisao je Dodik na "Iksu".

On je izrazio zahvalnost Sijartu koji je pokazao da Evropa ima i drugačije lice koje poštuje narode, tradiciju i slobodu.

"Uvijek si dobro došao, naš prijatelju. Republika Srpska te cijeni", poručio je Dodik.

Sijartu je danas uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci na svečanosti u Studentskom kulturnom centru.

Podijeli:

Tagovi:

Peter Sijarto

Republika Srpska

Milorad Dodik

Mađarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Од овога млади све више обољевају, а може да доведе и до инвалидитета

Zdravlje

Od ovoga mladi sve više oboljevaju, a može da dovede i do invaliditeta

23 h

0
Партизан се огласио – на потезу је Обрадовић!

Košarka

Partizan se oglasio – na potezu je Obradović!

1 d

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

Hakeri napali Open AI

1 d

0
Ruka, bol, zglob

Zdravlje

Ova opaka bolest počinje tiho, godinama prije pojave prvih simptoma i bolova u zglobovima

1 d

0

Više iz rubrike

Кошарац: Пријатељске везе Српске и Мађарске нису усмјерене против било кога у БиХ

Republika Srpska

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

1 d

2
Тадић: Политичко Сарајево фрустрирано добрим односима Српске и Мађарске

Republika Srpska

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

1 d

0
Тришић Бабић: Потврда и доказ успјешне сарадње Српске и Мађарске

Republika Srpska

Trišić Babić: Potvrda i dokaz uspješne saradnje Srpske i Mađarske

1 d

0
Сијарто у Палати Републике; Састанак са званичницима Српске

Republika Srpska

Sijarto u Palati Republike; Sastanak sa zvaničnicima Srpske

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Ovi obrasci ponašanja ukazuju na to da ste imali teško djetinjstvo koje je ostavilo traga

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner