Dodik: Sijarto pokazao da Evropa ima i drugačije lice

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da se danas, kada je Banjaluka dočekala mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta, jasno vidjelo koliko je vrijedno imati prijatelja koji razumije borbu i put Republike Srpske.

"Mađarska nas nije napustila ni onda kada su izazovi bili najveći. Zato je današnji dan više od protokola - to je potvrda stvarnog partnerstva", napisao je Dodik na "Iksu".

On je izrazio zahvalnost Sijartu koji je pokazao da Evropa ima i drugačije lice koje poštuje narode, tradiciju i slobodu.

"Uvijek si dobro došao, naš prijatelju. Republika Srpska te cijeni", poručio je Dodik.

Sijartu je danas uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci na svečanosti u Studentskom kulturnom centru.