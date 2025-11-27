Dodik: Sijarto pokazao da Evropa ima i drugačije lice

Izvor:
SRNA
27.11.2025
15:39
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da se danas, kada je Banjaluka dočekala mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta, jasno vidjelo koliko je vrijedno imati prijatelja koji razumije borbu i put Republike Srpske.
"Mađarska nas nije napustila ni onda kada su izazovi bili najveći. Zato je današnji dan više od protokola - to je potvrda stvarnog partnerstva", napisao je Dodik na "Iksu".
On je izrazio zahvalnost Sijartu koji je pokazao da Evropa ima i drugačije lice koje poštuje narode, tradiciju i slobodu.
"Uvijek si dobro došao, naš prijatelju. Republika Srpska te cijeni", poručio je Dodik.
Sijartu je danas uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci na svečanosti u Studentskom kulturnom centru.
