Sijarto u Palati Republike; Sastanak sa zvaničnicima Srpske

27.11.2025

12:00

Foto: Srna

Nakon što je ministru inostranih poslova Mađarske Peteru Sijartu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci, on je stigao u Palatu Republike.

Sijarta su u Palati dočekala v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, nakon čega je održan sastanak sa zvaničnicima Srpske.

Republika Srpska

Sijarto zahvalio na priznanju: Najavio nastavak podrške Srpskoj

Sastanku u Palati Republike prisustvuju i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Peter Sijarto

Palata Predsjednika Republike

