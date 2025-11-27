Logo
Large banner

Stevandić: Srbi i Mađari uvijek nađu način da zajedno nadigraju razne "zukane"

27.11.2025

11:47

Komentari:

0
Стевандић Сијарто
Foto: X/Screenshot

Povodom posjete ministra inostranih poslova Mađarske, Petera Sijarta, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da su odnosi Srpske i Mađarske zasnovani na međusobnom razumijevanju i partnerstvu, ističući da Srbi i Mađari uvijek nađu način da zajedno nadmudre one koji im stoje na putu.

- Srbi i Mađari uvijek nađu način da zajedno nadigraju razne "zukane" - rekao je Stevandić.

Петер Сијарто

Republika Srpska

Sijarto: Izrazito uspješan program podrške investicija u poljoprivredi Srpske

Iskoristio je priliku da čestita Sijartu na dodjeli počasnog doktorata.

-Ministar Sijarto je stigao u Banjaluku gdje mu je uručen počasni doktorat. Čestitam! Mi njegujemo savezništva i prijateljstva, a Sarajevo stalno traži neprijatelje. Zato je budućnost naša - zaključio je Stevandić.

Podijeli:

Tagovi:

Peter Sijarto

Nenad Stevandić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Српска и Мађарска пишу најбоље странице сарадње

Republika Srpska

Dodik: Srpska i Mađarska pišu najbolje stranice saradnje

3 h

3
Каран: Почасни докторат Сијарту - подстрек за нове успјехе Српске и Мађарске

Republika Srpska

Karan: Počasni doktorat Sijartu - podstrek za nove uspjehe Srpske i Mađarske

3 h

0
Универзитет у Бањалуци почаствован: Сарадња Мађарске и Српске све боља

Republika Srpska

Univerzitet u Banjaluci počastvovan: Saradnja Mađarske i Srpske sve bolja

3 h

0
Сијарту уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци

Republika Srpska

Sijartu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci

3 h

2

Više iz rubrike

Сијарто стигао у Палату Републике

Republika Srpska

Sijarto stigao u Palatu Republike

2 h

0
Вулић: СНСД не присуствује посебној сједници

Republika Srpska

Vulić: SNSD ne prisustvuje posebnoj sjednici

2 h

0
Сијарто захвалио на признању: Најавио наставак подршке Српској

Republika Srpska

Sijarto zahvalio na priznanju: Najavio nastavak podrške Srpskoj

2 h

2
Додик: Српска и Мађарска пишу најбоље странице сарадње

Republika Srpska

Dodik: Srpska i Mađarska pišu najbolje stranice saradnje

3 h

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner