Stevandić: Srbi i Mađari uvijek nađu način da zajedno nadigraju razne "zukane"

Povodom posjete ministra inostranih poslova Mađarske, Petera Sijarta, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da su odnosi Srpske i Mađarske zasnovani na međusobnom razumijevanju i partnerstvu, ističući da Srbi i Mađari uvijek nađu način da zajedno nadmudre one koji im stoje na putu.

- Srbi i Mađari uvijek nađu način da zajedno nadigraju razne "zukane" - rekao je Stevandić.

Republika Srpska Sijarto: Izrazito uspješan program podrške investicija u poljoprivredi Srpske

Iskoristio je priliku da čestita Sijartu na dodjeli počasnog doktorata.

-Ministar Sijarto je stigao u Banjaluku gdje mu je uručen počasni doktorat. Čestitam! Mi njegujemo savezništva i prijateljstva, a Sarajevo stalno traži neprijatelje. Zato je budućnost naša - zaključio je Stevandić.