27.11.2025
11:47
Komentari:0
Povodom posjete ministra inostranih poslova Mađarske, Petera Sijarta, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da su odnosi Srpske i Mađarske zasnovani na međusobnom razumijevanju i partnerstvu, ističući da Srbi i Mađari uvijek nađu način da zajedno nadmudre one koji im stoje na putu.
- Srbi i Mađari uvijek nađu način da zajedno nadigraju razne "zukane" - rekao je Stevandić.
Republika Srpska
Sijarto: Izrazito uspješan program podrške investicija u poljoprivredi Srpske
Iskoristio je priliku da čestita Sijartu na dodjeli počasnog doktorata.
-Ministar Sijarto je stigao u Banjaluku gdje mu je uručen počasni doktorat. Čestitam! Mi njegujemo savezništva i prijateljstva, a Sarajevo stalno traži neprijatelje. Zato je budućnost naša - zaključio je Stevandić.
Srbi i Mađari uvijek nađu način da zajedno nadigraju razne zukane. Ministar @FM_Szijjarto je stigao u Banjaluku gdje mu je uručen počasni doktorat. Čestitam! Mi njegujemo savezništva i prijateljstva, a Sarajevo stalno traži neprijatelje. Zato je budućnost naša. pic.twitter.com/aGZ1xntUOB— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) November 27, 2025
