Sijarto zahvalio na priznanju: Najavio nastavak podrške Srpskoj

27.11.2025
11:28
Komentari:2
Mađarska će nastaviti sa programom poljoprivredne podrške Republici Srpskoj, a uskoro se može očekivati još jedan paket podrške, istakao je ministar inostranih poslova Mađarske Peter Sijarto na konferenciji za novinare.
Dodao je da je program podrške investicija u poljoprivredi Srpske izrazito uspješan.
"Deset milijardi forinti smo obezbijedili za 1.834 malih i srednjih preduzetnika u Srpskoj. 14 milijardi foritni je vrijednost poljoprivredne opreme koju su ti ljudi nabavili", kaže Sijarto.
Kaže da su u tom projektu na dobitku i Mađarska i Srpska.
"Odlučili smo da će Mađarska nastaviti sa svojim programom poljoprivredne podrške Srpskoj. Pokrenućemo jedan novi program u vrijednosti do 4 milijarde forinti u okviru kojega mala i srednji preduzetništva mogu da kupuju poljoprivrednu opremu od mađarskih proizvođača", kaže Sijarto.
Republika Srpska
Dodik: Srpska i Mađarska pišu najbolje stranice saradnje
On je prokomentarisao i značaj stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
"Za Mađarsku je stabilnost i mir na Zapadnom Balkanu od prvobitnog značaja u pogledu nacionalne bezbjednosti. Kod našeg istočnog susjeda se vodi rat tako da destabilizacija na jugu bi mogla da ima tragične posljedice u pogledu nacionalne bezbjednosti Mađarske. Mađarska vodi odgovornu dobrosusjedsku politiku i činimo sve u interesu da se na Zapadnom Balkanu očuva stabilnost i mir i zbog toga podržavamo evropsku integraciju Zapadnog Balkana, ekonomski razvoj regije i razvoj obrazovno naučnog sistema", kaže Sijarto.
Republika Srpska
Karan: Počasni doktorat Sijartu - podstrek za nove uspjehe Srpske i Mađarske
Nakon uručenja počasnog doktorata nauka na Univerzitetu u Banjaluci, Sijarto je istakao da to za njega ne predstavlja samo lično priznanje, nego i priznanje svima koji su dali svoj doprinos u produbljivanju prijateljstva i saradnja Republike Srpske i Mađarske.
Mađarska će nastaviti sa programom poljoprivredne podrške Republici Srpskoj, a uskoro se može očekivati još jedan paket podrške, istakao je Sijarto na konferenciji za novinare.
Dodao je da je program podrške investicija u poljoprivredi Srpske izrazito uspješan.
"Deset milijardi forinti smo obezbijedili za 1.834 malih i srednjih preduzetnika u Srpskoj. 14 milijardi foritni je vrijednost poljoprivredne opreme koju su ti ljudi nabavili", kaže Sijarto.
Kaže da su u tom projektu na dobitku i Mađarska i Srpska.
"Odlučili smo da će Mađarska nastaviti sa svojim programom poljoprivredne podrške Srpskoj. Pokrenućemo jedan novi program u vrijednosti do 4 milijarde forinti u okviru kojega mala i srednja preduzetništva mogu da kupuju poljoprivrednu opremu od mađarskih prozivođača", kaže Sijarto.
Drugi program podrške, ističe Sijarto, odnosi se na saradnju u visokom školstvu.
"Od iduće godine Mađarska obezbjeđuje 50 stipendija za studnete koji žele da uče i da se upišu na Univerizitete u Mađarskoj. Dakle od sredine novebmra do januara mogu da se prijavljuju i da konkurišu za stipendiju i to znači da od iduće godine 50 njih može da započne studije u Mađarskoj. To su važni koraci u daljoj saradnji", istakao je Sijarto.
On je prokomentarisao i značaj stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
"Za Mađarsku je stabilnost i mir na Zapadnom Balkanu od prvobitnog značaja u pogledju nacionalne bezbjednosti. Kod našeg istočnog susjeda se vodi rat tako da destabilizacija na jugu bi mogla da ima tragične posljedice u pogledju nacionalne bezbjednosti Mađarske. Mađarska vodi odgovronu dobrosusjedsku politku i činimo sve u interesu da se na Zapadnom Balkanu očuva stabilnost i mir i zbog toga podržavamo evropsku integraciju Zapadnog Balkana, ekonomski razvoj regije i razvoj obrazovno naučnog sistema", kaže Sijarto.
Republika Srpska
2 h3
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
Najčitanije
14
15
14
15
14
11
14
09
14
08
Trenutno na programu