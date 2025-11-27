Sijarto zahvalio na priznanju: Najavio nastavak podrške Srpskoj

Mađarska će nastaviti sa programom poljoprivredne podrške Republici Srpskoj, a uskoro se može očekivati još jedan paket podrške, istakao je ministar inostranih poslova Mađarske Peter Sijarto na konferenciji za novinare.

Peter Sijarto u Banjaluci

Dodao je da je program podrške investicija u poljoprivredi Srpske izrazito uspješan.

"Deset milijardi forinti smo obezbijedili za 1.834 malih i srednjih preduzetnika u Srpskoj. 14 milijardi foritni je vrijednost poljoprivredne opreme koju su ti ljudi nabavili", kaže Sijarto.

Kaže da su u tom projektu na dobitku i Mađarska i Srpska.

"Odlučili smo da će Mađarska nastaviti sa svojim programom poljoprivredne podrške Srpskoj. Pokrenućemo jedan novi program u vrijednosti do 4 milijarde forinti u okviru kojega mala i srednji preduzetništva mogu da kupuju poljoprivrednu opremu od mađarskih proizvođača", kaže Sijarto.

On je prokomentarisao i značaj stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

"Za Mađarsku je stabilnost i mir na Zapadnom Balkanu od prvobitnog značaja u pogledu nacionalne bezbjednosti. Kod našeg istočnog susjeda se vodi rat tako da destabilizacija na jugu bi mogla da ima tragične posljedice u pogledu nacionalne bezbjednosti Mađarske. Mađarska vodi odgovornu dobrosusjedsku politiku i činimo sve u interesu da se na Zapadnom Balkanu očuva stabilnost i mir i zbog toga podržavamo evropsku integraciju Zapadnog Balkana, ekonomski razvoj regije i razvoj obrazovno naučnog sistema", kaže Sijarto.

Nakon uručenja počasnog doktorata nauka na Univerzitetu u Banjaluci, Sijarto je istakao da to za njega ne predstavlja samo lično priznanje, nego i priznanje svima koji su dali svoj doprinos u produbljivanju prijateljstva i saradnja Republike Srpske i Mađarske.

Nastavak podrške Srpskoj: Novi programi u poljoprivredi i obrazovanju

Drugi program podrške, ističe Sijarto, odnosi se na saradnju u visokom školstvu.

"Od iduće godine Mađarska obezbjeđuje 50 stipendija za studnete koji žele da uče i da se upišu na Univerizitete u Mađarskoj. Dakle od sredine novebmra do januara mogu da se prijavljuju i da konkurišu za stipendiju i to znači da od iduće godine 50 njih može da započne studije u Mađarskoj. To su važni koraci u daljoj saradnji", istakao je Sijarto.

