Posjeta Sijarta i sastanak sa Orbanom potvrda uspješne saradnje Srpske i Mađarske

Juče Budimpešta, danas Banjaluka. Pišu se stranice najbolje saradnje između Srba i Mađara u proteklih nekoliko godina. Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto sletio je na banjalučki aerodrom, iako je ministar Zukan Helez, napravio, reklo bi se, već viđenu, političku predstavu i odbio da da saglasnost za slijetanje vojnog aviona Mađarske. Sijartu je uručen počasni doktorat od strane Univerziteta u Banjaluci.

,,Ovo je za nas poseban dan. Dan dodjele počasnom ministru Mađarske Peteru Sijartu. Zaista smo počastvovani na svemu što Vlada Mađarske i Republike Srpske čine u razvijanju dobrih i prijateljskih odnosa dvije zemlje. To se ogleda i u oblasti obrazovanja, nauke, kulture I istraživanja’’, rekao je Radoslav Gajanin , rektor Univerziteta u Banjaluci.

Mađarska nastavlja sa svojim programom poljoprivredne podrške Srpskoj. Mala i srednja preduzeća očekuju nove subvencije u vrijednosti do 4 milijarde forinti . Drugi program podrške, kaže Sijarto, obuhvatiće saradnju u visokom školstvu.

,,Od iduće godine Mađarska obezbjeđuje 50 stipendija za studente koji žele da uče i da se upišu na Univeriziteta u Mađarskoj I student u Republici Srpskoj. Dakle od sredine novembra do januara mogu da se prijavljuju i da konkurišu za stipendiju i to znači da od iduće godine 50 njih može da započne studije u Mađarskoj‘’, rekao je Peter Sijarto, ministar inostranih poslova Mađarske.

Kada između dva naroda i dvije države imate dobre sveobuhvatne odnose, oni se reflektuju u svim sferama društva. A kada se reflektuju u sferi obrazovanja, onda je to dokaz najboljih odnosa i saradnje, pojašnjava resorni ministar.

,,Mađarska stipendira naše studente u Mađarskoj. Juče smo u Budimpešti našli nove moduse zajedničke saradnje u oblasti naučnotehnoloških inovacija. I tu ćemo sigurno naći napredak. Smatram da ih trebamo uključiti direktno u našu akademsku zajednicu, posredstvom raznih predavača", rekao je Siniša Karan, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

Univerzitetske počasne doktorate dobijaju posebne i nadarene ličnosti, a jedan od njih je i Peter Sijarto, kaže lider SNSD- a. Zahvalio je Mađarskoj na stavu da se u zvaničnom Briselu treba razgovarati sa ljudima, a ne o ljudima. To je stav i Republike Srpske.

,,Zahvalan sam predsjedniku Orbanu i ministru Sijartu što su nas u prošlosti primjerili i sto što su stali bez obzira na narative koji su o nama pokušali da naprave prije svega zapadni mediji. Htjeli da nas čuju, da nas prepoznaju I da s nama razgovaraju. Hvala im tato što nisu htjeli da oklijevalu da na bazi zdravog razuma prepoznaju da mi vodimo uravnoteženu politiku, prhvatljivu ‘’, kaže Milorad Dodik, predsjednik SNSD- a.

Nakon uručenog počasnog doktorata, Sijarto je posjetio i Palatu predsjednika Republike Srpske. Razgovaralo se o strateškoj saradnji ove dvije zemlje, projektima koji su završeni, ali i onim koji su u fazi realizacije. Današnja posjeta šefa mađarske diplomatija i jučerašnja posjeta srpske delegacije Budimpešti, još jedan su dokaz uspješne saradnje i pozicioniranja Srpske na međunarodnom nivou.