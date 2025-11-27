Logo
Žrtve imaju pravo na nadoknadu štete zbog osiromašenog uranijuma

Autor:

Teodora Begović

27.11.2025

19:27

Жртве имају право на надокнаду штете због осиромашеног уранијума

Srpski advokat Srđan Aleksić uradio je 75 analiza kako bi dokazao uzročno-posljedičnu vezu osiromašenog uranijuma i karcinoma, a na isti način kao i Anđelo Tartalja, advokat iz Rima, koji se ovom temom bavi već 25 godina.

"Osiromašeni uranijum se ne može naći u prirodi, on mora nastati vještačkim putem, a korišten je u Republici Srpskoj i Srbiji za vrijeme NATO bombardovanja. Na osnovu tih analiza, i 500 pravosnažnih presuda gdje se plaća italijanskim vojnicima koji su oboljeli od karcinoma, a služili su vojsku ovdje, zbog čega bi mi bili građani drugog reda? Svi narodi koji su pogođeni ovim problemom treba da se obrate sudu, jer samo sud može da otkrije istinu. Na osnovu tih analiza i vještačenja možemo da dokažemo uzročno-posljedičnu vezu", rekao je Srđan Aleksić, advokat.

U budućnosti treba donijeti odluku da li tužba ide prema NATO-u ili BiH, jer bi svi naši pacijenti ili njihove porodice trebali dobiti odštetu kao pacijenti u Italiji, istakao je Nenad Stevandić.

"Mi imamo sve podatke koji se nalaze u Institutu za javno zdravstvo. Postoje podaci iz Bratnuca i drugih opština gdje su padale NATO bombe sa osiromašenim uranijumom i imamo nesporne činjenice da je povećan broj obolijevanja od malignih bolesti. Tu nema ništa sporno. Još prije dvije godine smo Aleksić i ja boravili kod Tartaljeva u Rimu koji je dobio sve sudske procese u kojima je tužio i italijansko ministarstvo odbrane, i Italiju i NATO. Možda bi najbolje bilo da tužimo BiH koja ne želi da pruži zaštitu svojim građanima i koja u tom bošnjačkom dijelu podilazi NATO-u. Upamtite ono vezano za Hadžiće gdje boluje i veliki broj Bošnjaka. Neće uranijum da bira Srbina, Hrvata ili Bošnjaka, nego će da bira da uništi čovjekovo zdravlje", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Za vrijeme NATO bombardovanja na Republiku Srpsku i Srbiju bačeno je preko 15 tona osiromašenog uranijuma. Posljedice su katastrfalne jer je u više od 120 lokacija radijacija veća 100 puta nego u Hirošimi i u Nagasakiju. U Srbiji godišnje oboli preko 30 hiljada ljudi od karcinoma, od čega 15 hiljada premine.

Bombardovanje Republike Srpske i Srbije je zločin koji je našim naraštajima ostavljen vječno. Municija sa osiromašenim uranijumom ima produženo dejstvo, za poluraspad takve municije potrebno je 4,5 milijarde godina. Zbog toga sve žrtve tog bombardovanja zaslužuju adekvatnu odštetu.

