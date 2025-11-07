U Srbiji pada snijeg, moguć i kod nas

Na Kopaoniku je od jutros ponovo počeo da pada snijeg, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), ovo planinsko mesto bilo je najhladnije u Srbiji, sa jutarnjom temperaturom od minus tri stepena.

U 10 sati izmjerena je temperatura od jednog stepena, dok snijeg, kako se vidi na snimcima objavljenim na Instagram stranici „Info Kop“, pada već satima sve jačim intenzitetom.

Prema procjenama meteorologa, do kraja dana očekuje se formiranje snježnog pokrivača, čime će Kopaonik i zvanično ući u prave zimske uslove.

Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno i malo hladnije, stoji u najavi RHMZ od 11.10 časova.

Na sjeverozapadu i zapadu Srbije uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, na visokim planinama sa snijegom, a više padavina se očekuje u prvom dijelu dana na jugu, jugoistoku i istoku zemlje.

Vjetar slab i umjeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 10 do 14 °C.

Moguće padavine i u BIH

Tokom vikenda će u BiH biti hladnije vrijeme, a sa subote na nedjeljuju očekuje se kiša koja bi u pojedinim dijelovima mogla da preraste u snijeg.