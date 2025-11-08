Енерго клуб: Енерго актуелности у Српској

Извор:
АТВ
08.11.2025
13:49
Овонедељни 'Енерго клуб' доноси актуелне приче о проблемима и пројектима енергетског сектора Републике Српске.
Доносимо све детаље радничке буне у ЗП 'Рудник и Термоелектране Угљевик'.
Провјеравамо да ли је крај енергетског колапса у Српској слушајући ријеч струке и ријеч синдиката.
Посјетили смо Хидроелектрану 'Дабар' и са делегацијама обишли објекте будућег енерго гиганта.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.
