Енерго клуб: Енерго актуелности у Српској

АТВ

08.11.2025

13:49

енерго ново
Фото: атв

Овонедељни 'Енерго клуб' доноси актуелне приче о проблемима и пројектима енергетског сектора Републике Српске.

Доносимо све детаље радничке буне у ЗП 'Рудник и Термоелектране Угљевик'.

Провјеравамо да ли је крај енергетског колапса у Српској слушајући ријеч струке и ријеч синдиката.

Посјетили смо Хидроелектрану 'Дабар' и са делегацијама обишли објекте будућег енерго гиганта.

Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.

АТВ

Енерго клуб

Бојан Носовић

Теодора Бјелогрлић

