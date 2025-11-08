Logo
Energo klub: Energo aktuelnosti u Srpskoj

Izvor:

ATV

08.11.2025

13:49

енерго ново
Foto: atv

Ovonedeljni 'Energo klub' donosi aktuelne priče o problemima i projektima energetskog sektora Republike Srpske.

Donosimo sve detalje radničke bune u ZP 'Rudnik i Termoelektrane Ugljevik'.

Provjeravamo da li je kraj energetskog kolapsa u Srpskoj slušajući riječ struke i riječ sindikata.

Posjetili smo Hidroelektranu 'Dabar' i sa delegacijama obišli objekte budućeg energo giganta.

Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.

