Energo klub: Energo aktuelnosti u Srpskoj

08.11.2025
13:49
Ovonedeljni 'Energo klub' donosi aktuelne priče o problemima i projektima energetskog sektora Republike Srpske.
Donosimo sve detalje radničke bune u ZP 'Rudnik i Termoelektrane Ugljevik'.
Provjeravamo da li je kraj energetskog kolapsa u Srpskoj slušajući riječ struke i riječ sindikata.
Posjetili smo Hidroelektranu 'Dabar' i sa delegacijama obišli objekte budućeg energo giganta.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.
'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.
