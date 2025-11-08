Da li bi se usudili da živite ovdje? Mladić sa Balkana otkrio koliko košta život u obećanoj zemlji

Kopenhagen važi za grad visokog standarda i svojevrsni je simbol "skandinavskog načina života", ali koliko je zapravo skup za studente i mlade iz drugih zemalja? Jedan hrvatski student, koji je nedavno preselio u Dansku, podijelio je svoja iskustva i konkretne brojke koje jasno pokazuju koliko košta svakodnevni život u danskoj prestonici.

Njegov stan, sa uključenim režijama, mjesečno košta gotovo 1.200 evra, ali budući da ga dijeli sa cimerom, njegova polovina iznosi 600 evra. Na hranu za kuću troši oko 500 evra mjesečno, dok dodatno na kafu, pekare, pivo i restorane, posebno kada mu dođu gosti ili ne jede kod kuće, odlazi oko 600 evra - daje primjer kroasana koji košta oko 5 evra i piva koje iznosi 9 evra.

Mjesečna karta za javni prevoz mladog Hrvata košta 92 evra, dok iznajmljivanje bicikla košta dodatnih 25 evra. Sport i hobiji takođe nisu jeftini: teretanu plaća 60 evra, dok ples košta 180 evra mjesečno.

- Ne želim da zvučim snobovski, ali uz studentsku stipendiju i dansku platu lakše se živi, iako ne zarađujem punu dansku platu kao neko ko radi puno radno vrijeme - kaže student.

Nauka i tehnologija Novo istraživanje pokazalo: I muškarcima otkucava biološki sat

U komentarima ispod njegove objave brzo su se pojavile poređenja sa cijenama na Balkanu.

Jedna žena iz Srbije opisala je svoj život u Beogradu: stan od 40 kvadrata na Slaviji plaća 450 evra, hrana joj mjesečno iznosi oko 300 evra, dok hobiji poput plesa i klizanja koštaju dodatnih 200 evra. Teretana je oko 40 evra, kafa 4 evra, pivo 4–8 evra.

- A prosječna plata 600 evra. Mnogo lakše bih živjela u toj Danskoj - zaključuje ona, dodajući da dodatni troškovi, poput terapije, plaća 200 evra.

Ova iskustva pokazuju da život u Kopenhagenu, iako privlačan i pun kulturnih sadržaja, zahtjeva ozbiljan budžet, posebno za one koji dolaze sa Balkana. Stanovanje, hrana i aktivnosti brzo se sabiraju, a studentska stipendija ili posao sa punim radnim vremenom često su neophodni za održavanje životnog standarda.

(Telegraf Biznis/Dnevno)