Posljedice tajfuna u Vijetnamu: Veliki broj kuća sravnjen sa zemljom, ima mrtvih

Najmanje pet osoba izgubilo je život u Vijetnamu u tajfunu "Kalmaegi", snažnom vjetru i obilnoj kiši, a veliki broj kuća sravnjen je sa zemljom, saopštili su zvaničnici.

Oluja je čupala drveće i nosila krovove sa objekata.

Širom centralnih vijetnamskih provincija ljudi čiste ruševine i popravljaju krovove na kućama, prenio je AP.

Na Filipinima je oluja ranije ove sedmice odnijela najmanje 204 života, a najavljen je još jedan tajfun.

Svijet Tri žene uhapšene zbog sumnje da su pripremale teroristički napad

Vanredno stanje, koje je u četvrtak proglasio predsjednik Ferdinand Markos Mlađi, i dalje je na snazi dok se zemlja priprema za još jednu potencijalno snažnu oluju, tajfun "Fung-vong"