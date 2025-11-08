Posljedice tajfuna u Vijetnamu: Veliki broj kuća sravnjen sa zemljom, ima mrtvih

Izvor:
Najmanje pet osoba izgubilo je život u Vijetnamu u tajfunu "Kalmaegi", snažnom vjetru i obilnoj kiši, a veliki broj kuća sravnjen je sa zemljom, saopštili su zvaničnici.
Oluja je čupala drveće i nosila krovove sa objekata.
Širom centralnih vijetnamskih provincija ljudi čiste ruševine i popravljaju krovove na kućama, prenio je AP.
Na Filipinima je oluja ranije ove sedmice odnijela najmanje 204 života, a najavljen je još jedan tajfun.
Vanredno stanje, koje je u četvrtak proglasio predsjednik Ferdinand Markos Mlađi, i dalje je na snazi dok se zemlja priprema za još jednu potencijalno snažnu oluju, tajfun "Fung-vong"
