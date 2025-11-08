Hoće li izmjene dovesti do manjih minimalnih penzija

Prijedlog novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH, koji bi uskoro trebalo da ugleda svjetlo dana, donosi značajne promjene za penzionere, ali i za sistem socijalnog osiguranja generalno.

Najavljeno je uvođenje nove formule za usklađivanje penzija, koja predstavlja kombinaciju rasta troškova života i rasta prosječne plate, i to u omjeru povoljnijem za penzionere – 60 % rasta plata i 40 % rasta potrošačkih cijena.

Hronika Kamion sletio sa puta, kabina u kanalu

Važno je istaknuti da Prijedlog zakona ne zadire u stečena prava nijednog korisnika i ne predviđa smanjenje penzija postojećim korisnicima. Naprotiv, prema novim rješenjima, penzije bi se trebale usklađivati dva puta godišnje, a prijedlog zakona stvara osnovu da minimalni iznos bude osjetno viši nego dosad, prenosi "Fokus".

Različiti iznosi minimalnih penzija

Za one koji tek trebaju otići u penziju, vidljivo je da iznosi minimalnih penzija neće biti isti – oni će zavisiti od dužine radnog staža, na primjer imate li 15, 30, 35 ili 40 godina staža.

Takav pristup dugoročno podstiče zapošljavanje, povećava obuhvat uplata doprinosa, a zakonska rješenja iz područja radnog zakonodavstva, koja će takođe uskoro biti upućena u proceduru, donose prijeko potrebne promjene na tržištu rada, što bi trebalo rezultirati stabilnijim penzionim sistemom.

Republika Srpska Kovačević: Znamo rezultat - pobijediće Srpska!

Novo zakonsko rješenje o radu, o kojem je nedavno govorio resorni ministar Adnan Delić, donosi brojne novosti, vraća sigurnost radnicima i jasno propisuje da je rad na neodređeno vrijeme pravilo, a ne izuzetak.

Ipak, poruka nadležnih za sadašnje penzionere glasi: nijednom ne može i neće biti umanjeno stečeno pravo.

Minimalna penzija ostaje ista, a s novim zakonom moći će se samo povećavati – nikada smanjivati.