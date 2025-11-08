Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Izvor:
ATV
08.11.2025
14:34
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će se razvrediti i biće toplije nego prethodnih dana, dok se na jugu očekuje jače naoblačenje sa prolaznom kišom.
U prvom dijelu dana biće promjenljivo do pretežno oblačno uz sunčane intervale, na sjeveru sunčanije, a oko rijeka i po kotlinama očekuje se jutarnja magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Hronika
Kamion sletio sa puta, kabina u kanalu
Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od jedan do šest, a dnevna od 10 do 17, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.
Duvaće slab do umjeren i promjenljiv vjetar.
Uveče i naredne noći biće oblačno, a na istoku i u Hercegovini padaće slaba kiša.
Republika Srpska
Kovačević: Znamo rezultat - pobijediće Srpska!
U Hercegovini, centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima danas je bilo oblačno sa kišom, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha u 13.00 časova: Kneževo i Han Pijesak četiri stepena, Sokolac, Kalinovik i Čemerno pet, Mrkonjić Grad i Mrakovica sedam, Foča, Srebrenica, Gacko Ribnik i Tuzla osam, Bijeljina, Doboj, Višegrad, Rudo, Šipovo i Zenica devet, Banjaluka, Srbac, Novi Grad, Sanski Most i Livno 10, Trebinje, Bileća i Mostar 11 stepeni Celzijusovih.
Najnovije
Najčitanije
16
46
16
44
16
38
16
35
16
29
Trenutno na programu