Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Izvor:

ATV

08.11.2025

14:34

Komentari:

0
Какво нас вријеме очекује сутра?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će se razvrediti i biće toplije nego prethodnih dana, dok se na jugu očekuje jače naoblačenje sa prolaznom kišom.

U prvom dijelu dana biće promjenljivo do pretežno oblačno uz sunčane intervale, na sjeveru sunčanije, a oko rijeka i po kotlinama očekuje se jutarnja magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Удес у Кнешпољу

Hronika

Kamion sletio sa puta, kabina u kanalu

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od jedan do šest, a dnevna od 10 do 17, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren i promjenljiv vjetar.

Uveče i naredne noći biće oblačno, a na istoku i u Hercegovini padaće slaba kiša.

радован ковацевиц

Republika Srpska

Kovačević: Znamo rezultat - pobijediće Srpska!

U Hercegovini, centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima danas je bilo oblačno sa kišom, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Kneževo i Han Pijesak četiri stepena, Sokolac, Kalinovik i Čemerno pet, Mrkonjić Grad i Mrakovica sedam, Foča, Srebrenica, Gacko Ribnik i Tuzla osam, Bijeljina, Doboj, Višegrad, Rudo, Šipovo i Zenica devet, Banjaluka, Srbac, Novi Grad, Sanski Most i Livno 10, Trebinje, Bileća i Mostar 11 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tag:

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нови мистериозни објекат у свемиру пронашао Србин

Nauka i tehnologija

Novi misteriozni objekat u svemiru pronašao Srbin

2 h

0
Опљачкана пумпа у БиХ, украдена високотарифна роба

Hronika

Opljačkana pumpa u BiH, ukradena visokotarifna roba

2 h

0
Одборници се потукли у згради општине

Region

Odbornici se potukli u zgradi opštine

2 h

0
Крава страдала у несрећи

Hronika

Krava stradala u teškoj nesreći - auto razoren

2 h

0

Više iz rubrike

АМС РС послао упозорење возачима

Društvo

AMS RS poslao upozorenje vozačima

4 h

0
Свиња

Društvo

Porasla cijena tovljenika u Srpskoj

4 h

0
Његоватељ проговорио о ужасу у Дому за старе: ''Клечала је и молила да је изведу напоље..''

Društvo

Njegovatelj progovorio o užasu u Domu za stare: ''Klečala je i molila da je izvedu napolje..''

4 h

1
Владика Димитрије: Угледајмо се на митровданске јунаке

Društvo

Vladika Dimitrije: Ugledajmo se na mitrovdanske junake

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

46

Procvjetala rijetka i neobična visibaba - divan prizor iz BiH

16

44

Dodik i Karan u posjeti višečlanoj porodici Miljić kod Lopara

16

38

Udes na auto-putu u BiH, saobraća se jednom trakom

16

35

Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu, opozicija Šmitovi šegrti u prljavoj raboti protiv Srpske

16

29

Uhapšeni u Srpskoj zbog slučaja "snajperisti u Srbiji" predat Službi za strance

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner