Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će se razvrediti i biće toplije nego prethodnih dana, dok se na jugu očekuje jače naoblačenje sa prolaznom kišom.

U prvom dijelu dana biće promjenljivo do pretežno oblačno uz sunčane intervale, na sjeveru sunčanije, a oko rijeka i po kotlinama očekuje se jutarnja magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od jedan do šest, a dnevna od 10 do 17, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren i promjenljiv vjetar.

Uveče i naredne noći biće oblačno, a na istoku i u Hercegovini padaće slaba kiša.

U Hercegovini, centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima danas je bilo oblačno sa kišom, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Kneževo i Han Pijesak četiri stepena, Sokolac, Kalinovik i Čemerno pet, Mrkonjić Grad i Mrakovica sedam, Foča, Srebrenica, Gacko Ribnik i Tuzla osam, Bijeljina, Doboj, Višegrad, Rudo, Šipovo i Zenica devet, Banjaluka, Srbac, Novi Grad, Sanski Most i Livno 10, Trebinje, Bileća i Mostar 11 stepeni Celzijusovih.