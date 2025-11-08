AMS RS poslao upozorenje vozačima

Izvor:
ATV
08.11.2025
12:19
Komentari:0
Auto-moto savez Republike Srpske upozorio je vozače na učestale odrone zemlje i kamenja i na mogućnost oborenih stabala na puteve zbog jakog vjetra u većem dijelu Srpske.
Kako navode, u većem dijelu Republike Srpske kolovozi su mokri i klizavi zbog kiše koja pada, a smanjena je i vidljivost zbog niske oblačnosti.
Upućen je apel vozačima da budu oprezni.
Na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Izačić i Velika Kladuša duge su kolone vozila na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj.
Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
