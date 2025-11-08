Logo
AMS RS poslao upozorenje vozačima

ATV

08.11.2025

12:19

АМС РС послао упозорење возачима
Foto: Pexels

Auto-moto savez Republike Srpske upozorio je vozače na učestale odrone zemlje i kamenja i na mogućnost oborenih stabala na puteve zbog jakog vjetra u većem dijelu Srpske.

Kako navode, u većem dijelu Republike Srpske kolovozi su mokri i klizavi zbog kiše koja pada, a smanjena je i vidljivost zbog niske oblačnosti.

Владимир Путин

Svijet

Putin imenovao Sančika za zamjenika ministra odbrane

Upućen je apel vozačima da budu oprezni.

Na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Izačić i Velika Kladuša duge su kolone vozila na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj.

senat kongres kapitol

Svijet

Senat odbacio zahtjev, nastavlja se najduža obustava američkih institucija

Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

