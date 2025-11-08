Logo
Vladika Dimitrije: Ugledajmo se na mitrovdanske junake

SRNA

08.11.2025

11:36

0
Владика Димитрије: Угледајмо се на митровданске јунаке

U Crkvi Svetog Vaznesenja Hristovog u Nevesinju služena je Sveta arhijerejska liturgija povodom Mitrovdana - Dana opštine i krsne slave Boračke organizacije Republike Srpske, ali i sjećanja na mitrovdanske bitke 1992. i 1994. godine.

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije pozvao je vjernike da se ugledaju na mitrovdanske junake koji su znali ko su i gdje je njihova otadžbina.

"Najviše što možemo da uradimo jedni za druge je ljubav hrišćanska. Neka bi Bog dao da budemo slični junacima koji su branili ovaj grad, da znamo ko smo gdje smo i gdje je naša otadžbina, a naša otadžbina je Carstvo nebesko", poručio je vladika Dimitrije.

Vladika je, kao i u svakom svom obraćanju, pozvao na ljubav i mir među ljudima, te naglasio da se danas slave svi mučenici od Kosova do danas i sve vojvode koje su vojnici Hristovi.

"Neka je svaki dan u našem životu odbrana Nevesinja, Mitrovdanska ofanziva i Kosovski boj. Kada vam se ponudi nemoral, laž ili bilo kakvo zlo znajte da je to vaš mali Kosovski boj i vaša Mitrovdanska ofanziva i vaša bitka i ispovjedništvo za Hrista", rekao je vladika Dimitrije.

Obilježavanju Mitrovdana u Nevesinju prisustvuju načelnik Nevesinja Milenko Avdalović, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, načelnik Istočnog Mostara Božo Sjeran, poslanici u Narodnoj skupštini Srpske Ilija Tamindžija i Ognjen Kuljić, predsjednik BORS-a Radan Ostojić, šef konzularne kancelarije Republike Srbije u TRebinju Miodrag Džudžalija, te veliki broj građana Nevesinja.

Kod Spomenika slobode takođe se služi pomen, a delegacije će položiti cvijeće i odati počast poginulim srpskim junacima. Vijenac će biti položen i kod Spomenika komandantu Nevesinjske brigade Novici Gušiću. Potom je predviđen obilazak Spomen-sobe, te svečana akademija.

Na Mitrovdan, srpski narod u Hercegovini sa posebnim poštovanjem obilježava sjećanje na mitrovdanske bitke, jer su 1992. i 1994. godine odbranjeni Nevesinje, istočna Hercegovina i Republika Srpska.

Ovoj ofanzivi je prethodila operacija "Lipanjske zore" kojom je srpsko stanovništvo u junu 1992. protjerano iz doline Neretve u napadima Hrvatske vojske i drugih hrvatsko-muslimanskih snaga.

Živote u odbrani Republike Srpske dalo je 476 boraca Nevesinjske brigade koju su činili borci iz Nevesinja i doline Neretve, te jedna jedinica iz Bileće.

Za vojničke zasluge u mitrovdanskim i drugim bitkama Nevesinjska brigada je prva u Republici Srpskoj odlikovana najvišim vojničkim priznanjem - Ordenom Nemanjića.

vladika Dimitrije

