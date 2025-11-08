Stevandić: Verifikacija volje naroda od prije tri godine

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je Srni da su izbori za predsjednika Republike Srpske završeni prije tri godine, kada je mandat dobio lider SNSD-a Milorad Dodik, a da prijevremeni izbori samo treba da verifikuju tu volju naroda i potvrde državotvornost u koalicionim odnosima.

"Ovo je mandat koji je dobio Milorad Dodik i koga će odrediti da ga dovrši u posljednjih devet mjeseci je tehničko, a ne suštinsko pitanje", rekao je Stevandić.

Banja Luka Banjalučane očekuje još nestabilnija sezona grijanja

On je pojasnio da je suštinsko pitanje da građani Srpske ne smiju dozvoliti da Sarajevo i međunarodni faktori, koji Srpskoj ne žele dozvoliti ustavna ovlaštenja, iskopaju rovove u Srpskoj oko kojih će se narod raspoređivati.

"Moramo da zadržimo državotvornost i pokažemo da narod ne mijenja svoje mišljenje", zaključio je Stevandić.