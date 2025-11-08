Logo
Stevandić: Verifikacija volje naroda od prije tri godine

SRNA

08.11.2025

10:55

0
Стевандић: Верификација воље народа од прије три године
Foto: ATV

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je Srni da su izbori za predsjednika Republike Srpske završeni prije tri godine, kada je mandat dobio lider SNSD-a Milorad Dodik, a da prijevremeni izbori samo treba da verifikuju tu volju naroda i potvrde državotvornost u koalicionim odnosima.

"Ovo je mandat koji je dobio Milorad Dodik i koga će odrediti da ga dovrši u posljednjih devet mjeseci je tehničko, a ne suštinsko pitanje", rekao je Stevandić.

On je pojasnio da je suštinsko pitanje da građani Srpske ne smiju dozvoliti da Sarajevo i međunarodni faktori, koji Srpskoj ne žele dozvoliti ustavna ovlaštenja, iskopaju rovove u Srpskoj oko kojih će se narod raspoređivati.

"Moramo da zadržimo državotvornost i pokažemo da narod ne mijenja svoje mišljenje", zaključio je Stevandić.

Nenad Stevandić

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
