Srpska dobija novih 110 kilometara auto-puta

08.11.2025

10:21

Српска добија нових 110 километара ауто-пута
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da bi Republika Srpska u naredne tri do četiri godine trebalo da dobije novih 110 kilometara autoputa.

Dodik je naglasio da se Republika Srpska gradi, da realizuje brojne projekte, od kojih je najvažniji izgradnja saobraćajne infrastrukture poput auto-puta Banjaluka – Beograd preko Bijeljine.

On je dodao da je u planu i izgradnja brzog puta od Bijeljine ka Zvorniku, ali i od Trebinja do Višegrada.

"Od Zvornika ka Palama treba da se modernizuje putni pravac, koji podrazumijeva uklanjanje opasnih krivina, izgradnju treće trake", rekao je Dodik za RTRS.

On je dodao da se realizuju i energetski projekti, kao što je Hidroelektrana "Dabar" za koju je probijen dovodni tunel.

"Krajem ove godine biće završena izgradnja bolnice u Trebinju, što je jedan od najvećih projekata u ovom gradu posljednjih 50 godina. Postoje i aktivnosti u vezi sa izgradnjom aerodroma", naveo je Dodik.

On je dodao da su na području Istočnog Sarajeva završeni infrastrukturni projekti koji su traženi prije nekoliko godina, poput bolnice, Rektorata, a razvija se i Olimpijski centar.

Kada je riječ o izgradnji dionice auto-puta kroz Brčko distrikt, Dodik je ukazao da je ovo područje zajedničko vlasništvo dva entiteta i da svako opstruisanje interesa jednog od entiteta jeste opstruisanje tog statusa.

"Nije Brčko formirano da bi spriječilo komunikacijsku povezanost i ako gradimo auto-put i gasovod onda je to interes i samog Brčkog. Očekujem da će to, bez obzira na političke kalkulacije, nekako prevladati", istakao je Dodik.

Govoreći o zainteresovanosti Federacije BiH za izgradnju auto-puta Beograd – Sarajevo, on je rekao da ovaj entitet ne želi biti dio integralnih projekata i da pokazuju samo želju da potčine Srpsku, što se neće desiti.

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Radovan Višković rekao je da je 274 miliona evra finasnijska konstrukcija za izgradnju trase auto-puta od Vukosavlja do Brčkog dužine 31,5 kilometara.

On je naveo da su sa kineskim partnerima dogovorili i finansijsku konstrukciju od 119 miliona evra za dionicu od Bijeljine do Brčkog dužine 17 kilometara.

"Republika Srpska u ovom momentu ima u eksploataciji 113 kilometara auto-puteva. Ugovorili smo radove za dodatnih 110 kilometara. U naredne tri, četiri godine ćemo uduplati našu kilometražu auto-puteva, a u Federaciji BiH trenutno imaju 130 kilometara auto-puta. Srpska će biti lider na tom polju", naveo je Višković.

On je pozvao vlasti Brčko distrikta da sarađuju sa Republikom Srpskom koja je spremna da finansira trasu auto-puta kroz ovo područje.

