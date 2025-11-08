Cvijanović: Znamo šta branimo - narodnu volju i našu slobodu

08.11.2025
10:40
Komentari:0
Ovo su vještački nametnuti predsjednički izbori koje Republika Srpska nije tražila, jer je prije tri godine na fer i slobodnim izborima izabrala svog predsjednika Milorada Dodika, rekla je potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović.
- Ovi izbori su rezultat uzurpacije domaćih institucija kroz neustavne manipulacije stranog kolonizatora protiv čega ćemo se i dalje istrajno boriti. Ali, obaveza SNSD-a da i u takvim okolnostima donese još jednu pobjedu Republici Srpskoj. Naši aktivisti su spremni za sve izazove jer znamo šta branimo - narodnu volju i našu slobodu - istakla je ona na Iksu.
Ovo su vještački nametnuti predsjednički izbori koje Republika Srpska nije tražila, jer je prije tri godine na fer i slobodnim izborima izabrala svog predsjednika @MiloradDodik. Ovi izbori su rezultat uzurpacije domaćih institucija kroz neustavne manipulacije stranog kolonizatora… pic.twitter.com/7eI6IbvBCC— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 8, 2025
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
Najčitanije
13
21
13
16
13
09
13
05
13
03
Trenutno na programu