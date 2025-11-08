Cvijanović: Znamo šta branimo - narodnu volju i našu slobodu

Ovo su vještački nametnuti predsjednički izbori koje Republika Srpska nije tražila, jer je prije tri godine na fer i slobodnim izborima izabrala svog predsjednika Milorada Dodika, rekla je potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović.

- Ovi izbori su rezultat uzurpacije domaćih institucija kroz neustavne manipulacije stranog kolonizatora protiv čega ćemo se i dalje istrajno boriti. Ali, obaveza SNSD-a da i u takvim okolnostima donese još jednu pobjedu Republici Srpskoj. Naši aktivisti su spremni za sve izazove jer znamo šta branimo - narodnu volju i našu slobodu - istakla je ona na Iksu.