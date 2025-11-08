Otkriće novih vrsta vodozemaca iznenadilo naučnike

Međunarodni tim istraživača otkrio je tri nove vrste u bespućima Tanzanije. U pitanju su stvorenja koja su razvila način razmnožavanja potpuno drugačiji od svih svojih rođaka vodozemaca.

U većini udžbenika navodi se samo jedna priča o razmnožavanju žaba – od jajašca preko punoglavaca do žabica, pa odraslih žaba.

Međutim, kod tri vrste žaba, koje pripadaju rodu Nectrophrynoides, otkrivene u Tanzaniji to nije slučaj, saopštio je Univerzitet u Kopenhagenu.

Umjesto da polažu jajašca iz koji se izležu punoglavci, ženke ovih šumskih žaba nose svoje potomke unutar tijela i rađaju potpuno formirane, sićušne žabe. To ih čini veoma rijetkim vodozemcima sposobnim za unutrašnju fertilizaciju i vivipariju.

"Opšte znanje je da žabe rastu od punoglavaca, to je jedna od klasičnih paradigmi metamorfoze u biologiji. Ali skoro 8.000 vrsta žaba zapravo ima širok spektar načina razmnožavanja, od kojih mnogi ne liče na tu poznatu priču, rekao je prof. Mark D. Šerce, kustos za herpetologiju Prirodnjačkog muzeja Danske i koautor studije.

Samo nekolicina vrsta žaba iz Južne Amerike i jugoistočne Azije razvila je slične strategije, što ove krastače čini jedinstvenim u životinjskom carstvu.

"Viviparija je izuzetno retko među žabama, prisutno je kod manje od 1% vrsta žaba, što ove nove vrste čini izuzetno zanimljivim", rekao je H. Kristof Lidke, specijalista za evoluciju razmnožavanja vodozemaca iz Španskog nacionalnog istraživačkog saveta i koautor studije.

Njemački istraživač Gustav Tornir još 1905. predstavio je Kraljevskoj pruskoj akademiji nauka u Berlinu otkriće krastače iz Tanzanije koja rađa žive mladunce. U to vrijeme to je bila jedina poznata vrsta žabe na svetu koja to čini.

Žabe koje je prvobitno pronašao Tornir danas se čuvaju u Muzeju prirodnih nauka u Berlinu, a istraživački tim je uspeo da objezbedi DNK od originalnih žaba.

"Neki od ovih primeraka prikupljeni su pre više od 120 godina. Naš rad uspio je da otkrije tačno kojim populacijama su pripadali ti stari primerci, dajući nam mnogo više sigurnosti za budući rad na ovim krastačama", rekla je dr Alis Pecold sa Univerziteta u Potsdamu.

Pored evolucione zanimljivosti, otkriće bi moglo imati važne implikacije za zaštitu vrsta. Mnoge od ovih živorodnih krastača nastanjuju mala, fragmentirana staništa i ugrožene su krčenjem šuma, rudarstvom i klimatskim promenama.

Nove vrste su sa planina Istočnog luka u Tanzaniji, ugrožene žarišne tačke biodiverziteta poznate po mnogim vrstama koje se ne nalaze nigde drugde na Zemlji. Ove planine koje se uzdižu iz ravnica prekrivene su bujnim šumama, ali dr Mikele Menegon, još jedan koautor studije koji radi za organizaciju za očuvanje čiji se rad fokusira na zaštitu šuma, primećuje koliko su ova staništa visoko fragmentirana i da to utiče na biodiverzitet, uključujući i krastače koje tamo žive.

Studija je objavljena u Vertebrate Zoology.

(Telegraf)