Snažna magnetna oluja pogodiće Zemlju

Foto: Pixabay / qimono

Zemlja je ušla u tok plazme iz koronalne rupe na Suncu, a očekuje se i dolazak dva oblaka plazme izbačena usled snažnih solarnih baklji, saopštili su iz Laboratorije za solarnu astronomiju Instituta za kosmička istraživanja (IKI) Ruske akademije nauka.

Kako su ranije naveli naučnici, Zemlju očekuje najjača geomagnetna oluja ove godine i jedna od najjačih u posljednjih nekoliko godina, prenosi agencija RIA Novosti.

"Zemlja bi istovremeno trebalo da uđe u zonu djelovanja velike koronalne rupe, kao i da izdrži dolazak dva oblaka plazme izbačena tokom velikih solarnih erupcija koje su se dogodile pre dva dana… Sudeći po podacima sa zemaljskih i svemirskih instrumenata, prva stavka današnjeg rasporeda već je ispunjena", navodi se na Telegram kanalu laboratorije.

Napominje se da su magnetne oluje počele još juče, a današnje dodatno dejstvo koronale rupe "prevelo je posmatrane parametre solarnog vetra u potpuno ekstremne vrijednosti". Za sada je Zemljina magnetosfera umjereno reagovala na dešavanja, saopštili su iz laboratorije.

Od jutros su se magnetne oluje ponovo aktivirale i trenutno se drže na nižim i srednjim nivoima G1–G2, ali će, najverovatnije, uskoro preći u snažne događaje kategorije G3.

Аутомобил

Auto-moto

U ovoj zemlji broj tablica postaje "nevidljiv"

"U svakom slučaju, sve što se dešava samo je uvod i priprema pozadine za glavni događaj - dolazak oblaka solarne plazme. Postoji velika vjerovatnoća da su najbrži dijelovi solarnih izbačaja već stigli do Zemlje i da sada djeluju zajedno sa solarnim vetrom. Glavna masa plazme pristizaće tokom naredna 24 sata. Za sada nije sasvim jasno koliko udara će planeta na kraju morati da izdrži. Vjerovatan je scenario prema kojem su se oblaci plazme na putu spojili u jedan, pa neće moći da se razlikuje granica između njih", prognoziraju naučnici.

Preliminarno modelovanje, kako navode zaposleni laboratorije, pokazivalo je da će najgušći delovi solarnih izbačaja ipak proći pored Zemlje, te da će planetu zahvatiti samo njihove spoljne oblasti. U tom slučaju, geomagnetne oluje neće preći nivo četiri od mogućih pet.

Ukoliko je procjena pogrešna i Zemlju pogodi frontalni udar, postoji mogućnost da oluje dostignu najviši nivo, G5, precizirali su u laboratoriji, piše Informer.

