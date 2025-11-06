Veliki napredak u istraživanju: Naučnici mapiraju ljudski mozak

Naučnici su postigli veliki napredak u projektu mapiranja razvoja ljudskog mozga koji ima za cilj da prikaže kako se različite vrste moždanih ćelija formiraju i sazrevaju od najranijih embrionalnih faza do odraslog doba.

Kako je navedeno, to je učinjeno sa nadom da će ovo znanje pomoći u razumijevanju i liječenju poremećaja poput autizma i šizofrenije, prenosi Rojters.

Tim istraživača objavio je prvi nacrt atlasa razvoja ljudskog i životinjskog mozga.

Atlasi prikazuju kako se moždane ćelije rađaju, razlikuju i sazrijevaju, kao i koje se genske promjene dešavaju tokom tog procesa.

"Naš mozak sadrži hiljade tipova ćelija koje zajedno omogućavaju emocije, ponašanje i kogniciju", rekla je neurolog Hongkui Zeng iz Instituta Allen u Sijetlu, autorka više studija u okviru istraživanja.

Dosad je u mozgu miša identifikovano više od 5.000 tipova ćelija, a vjeruje se da ih u ljudskom mozgu ima najmanje isto toliko.

Studije su objavljene u časopisu "Nature" i srodnim publikacijama.

Naučnici su otkrili i do sada nepoznate tipove ćelija u dijelovima mozga kao što su neokorteks, centar viših kognitivnih funkcija, i hipotalamus, koji reguliše tjelesnu temperaturu, krvni pritisak, raspoloženje, san, seksualni nagon i apetit.

Jedno istraživanje je pokazalo da određena grupa ćelija u tumorima mozga kod ljudi liči na embrionalne progenitorske ćelije - vrstu ćelija u embrionu koje mogu da se razviju u različite specifične tipove ćelija u određenom dijelu mozga.

Kako se navodi, ovo ukazuje na mogućnost da takvi tumori "preuzimaju" razvojne procese kako bi podstakli malignitet.

"Razumijevanje normalnog razvoja mozga pomaže nam da shvatimo šta se mijenja kod bolesti i kada te promjene nastaju“, kaže Zeng, prenosi Tan‌jug.