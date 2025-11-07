Logo

Crna rupa progutala džinovsku zvijezdu 30 puta masivniju od Sunca

07.11.2025

07:25

Komentari:

0
Црна рупа прогутала џиновску звијезду 30 пута масивнију од Сунца
Foto: Unsplash

Astronomi su bili svjedoci neviđenog kosmičkog spektakla: najvećeg i najudaljenijeg bljeska ikada zabilježenog iz supermasivne crne rupe. Događaj, prikladno nazvan „Supermen“, dogodio se 10 milijardi svjetlosnih godina od Zemlje i, na svom vrhuncu, oslobodio je svjetlost ekvivalentnu sjaju 10 milijardi Sunca.

Fenomen je izazvan džinovskom crnom rupom koja je progutala masivnu zvijezdu najmanje 30 puta veću od našeg Sunca, izvještava CNN .

„Oko 1 od 10.000 aktivnih gasnih jezgara pokazuje neku vrstu aktivnosti bljeskova, ali to je toliko ekstremno da ga svrstava u posebnu kategoriju (što je otprilike događaj od 1 u milion)“, rekao je Metju Grejam, profesor astronomije na Kalifornijskom tehnološkom institutu i ​​glavni autor studije o ovom fenomenu, objavljene u utorak u časopisu Nature Astronomy.

кариби напад Сад дрога

Svijet

Novi napad američke vojske na Karibima: Ubijene tri osobe

Ovaj bljesak ukazuje na postojanje ranije nepoznatih populacija džinovskih zvijezda u blizini centara velikih galaksija, gdje se nalaze i supermasivne crne rupe, i baca novo svjetlo na složene interakcije između ova dva kosmička giganta.

Gozba džinovskih zvijezda

„Supermen“ je prvi put primjećen u novembru 2018. godine korišćenjem Cviki tranzijentnog objekta u opservatoriji Palomar u Kaliforniji. U početku, prema Grejamu, objekat nije djelovao neobično, samo veoma svjetlo, pa je tim astronoma pretpostavio da je u pitanju blazar - vrsta supermasivne crne rupe koja izbacuje energetske mlazeve materijala.

Pet godina kasnije, naučnici su ponovo pregledali rane podatke i primjetili da se signal, za koji se ranije smatralo da je blazar, stalno mjenjao u sjaju. Naknadna posmatranja pomoću drugih teleskopa, kao što je opservatorija VM Kek na Havajima, otkrila su da je izvor svjetlosti bio daleko svjetliji i energičniji nego što se prvobitno mislilo.

Shvatili su da svjetlost dolazi iz aktivnog galaktičkog jezgra, za koje se procjenjuje da je 500 miliona puta veće od mase našeg Sunca. Nakon razmatranja nekoliko mogućih uzroka, tim je zaključio da je najvjerovatniji scenario takozvani događaj plimskog poremećaja - kada se zvijezda previše približi crnoj rupi i njena gravitacija je rastrgne.

Bljesak je i dalje u toku, što znači da crna rupa i dalje aktivno proždire zvijezdu. „Supermen“ je bio 30 puta svjetliji na svom vrhuncu od bilo koje druge poznate bljeska crne rupe, a zvijezda koju je proždirao imala je masu najmanje 30 puta veću od Sunca. Prethodni rekord držao je događaj nazvan „Strašna Barbika“, izazvan proždiranjem zvijezde sa masom između tri i deset Sunca.

Дрон

Svijet

Japan koristi "dronove koji laju", evo i zašto

„Ovo je vjerovatno najmasivnija zvijezda ikada viđena kako je razdire supermasivna crna rupa“, rekao je koautor studije K.E. Savik Ford. „Uzbudljivo je jer nam govori da masivne zvijezde moraju da žive u i oko gasnih diskova koji se nalaze oko supermasivnih crnih rupa.“

Pogled u daleku prošlost univerzuma

Tim nastavlja da prati bljesak kako vremenom blijedi, iako vrijeme teče drugačije blizu crne rupe nego na Zemlji. „To je fenomen koji se naziva kosmološka vremenska dilatacija zbog istezanja prostora i vremena.“

Podijeli:

Tagovi:

Sunce

Zemlja

svemir

crna rupa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Венс: Трагедија за државу

Svijet

Vens: Tragedija za državu

1 h

0
Пол при рођену дјетета мора бити уписан у пасош, нема више ознаке ”x"

Svijet

Pol pri rođenu djeteta mora biti upisan u pasoš, nema više oznake ”x"

1 h

0
Директор фармацеутске компаније се онесвијестио током конференције са Трампом

Svijet

Direktor farmaceutske kompanije se onesvijestio tokom konferencije sa Trampom

1 h

0
Ксенофобични испад: Нијемац ухапшен након што је вријеђао радника из БиХ

Svijet

Ksenofobični ispad: Nijemac uhapšen nakon što je vrijeđao radnika iz BiH

8 h

0

Više iz rubrike

Нови напад америчке војске на Карибима: Убијене три особе

Svijet

Novi napad američke vojske na Karibima: Ubijene tri osobe

49 min

0
Јапан користи "дронове који лају", ево и зашто

Svijet

Japan koristi "dronove koji laju", evo i zašto

51 min

0
Венс: Трагедија за државу

Svijet

Vens: Tragedija za državu

1 h

0
Пол при рођену дјетета мора бити уписан у пасош, нема више ознаке ”x"

Svijet

Pol pri rođenu djeteta mora biti upisan u pasoš, nema više oznake ”x"

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

04

Nikotinske kesice postale hit među mladima, izazivaju zavisnost

08

02

Majmun preminuo zbog zavisnosti od alkohola: Koristili ga kao zabavljača u kafiću

07

56

Makrona se stari saradnici "odriču preko novina"

07

51

Evropi prijeti nestašica goriva

07

50

Ova kombinacija suplemenata može da oslabi kosti!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner