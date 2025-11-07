Logo

Najnovije ažuriranje: Kako Gugl želi da vas spriječi da koristite ChatGPT

07.11.2025

14:23

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a
Foto: Pexels / Hatice Baran

Gugl je u najnovijem ažuriranju svog Hrom pregledača dodao novo AI Mode dugme, koje se sada pojavljuje odmah ispod polja za pretragu na pametnim telefonima.

Ova opcija trenutno je dostupna korisnicima u SAD na iOS i Android uređajima, a globalno širenje na čak 160 zemalja planirano je u narednim ned‌jeljama.

Dugme je postavljeno iznad prečica ka najčešće posjećenim sajtovima, pa će korisnici moći da mu pristupe čim otvore novi tab. Ideja je jasna – Gugl želi da korisnici kliknu na “AI Mode” prije nego što se obrate konkurentskim servisima kao što su ČetGPT ili Perplexity.

AI Mode nudi brzi pristup Gugl AI pretraživanju i već sada podržava više jezika. U praksi, ovo znači da korisnici mogu postavljati pitanja i dobijati sažetke, odgovore i preporuke bez otvaranja dodatnih servisa.

Gugl je u isto vrijeme najavio i nova “agentic AI” poboljšanja, koja omogućavaju da AI Mode samostalno rezerviše karte za događaje ili termine u lokalnim salonima ljepote.

Konkurencija, međutim, ne spava – Perplexity razvija sopstveni pregledač Comet, dok OpenAI radi na Atlasu, AI-baziranom pretraživaču koji bi mogao da promijeni način na koji koristimo internet.

Ako koristite Hrom, ažurirajte pregledač – AI Mode bi trebalo automatski da se pojavi prilikom sljedećeg otvaranja novog taba, prenosi B92.

Tag:

ChatGPT

