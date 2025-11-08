Karan: Mladi su temelj uspješne Srpske, višemilionska ulaganja u studentski standard

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan izjavio je Srni da će ovaj resor i Vlada nastaviti ulaganje u studentski standard i nauku da bi studenti svoja znanja prenosili u privredu jer mladi sa svojim idejama grade bolju i uspješniju Srpsku.

"To je i poruka studentima. Da razvijaju svoje etičke, moralne i ljudske vrijednosti na način da se preispituju, da razgovaraju sa svojim nastavnicima i traže više. Da koriste sve naše resurse međunarodne saradnje i da razmjenjuju iskustva", rekao je Karan.

On je naveo da je to garancija za budućnost Republike Srpske, istakavši da znanje treba da bude jasno preneseno u oblast razvoja privrede.

"Naši mladi raspolažu sa više kompetencija nego mi kada smo bili u njihovim godinama. Prije svega mislim na digitalnu pismenost. Oni imaju vještine koji mogu biti pokretači novih tokova", naveo je Karan.

On je dodao da je u vezi s tim osnovan Naučnotehnološki park čija će izgradnja koštati 35 miliona KM, gdje se stvaraju uslovi da se materijalno i tehnički podrže ideje studenata.

"Povezivaćemo teoriju i praksu. Razvili smo i sistem start-ap kompanija. Već su studenti ušli u privredne procese da kroz male firme imaju velike profite", istakao je Karan.

Prema njegovim riječima, vrijeme traži od svih da se mijenjaju i da svi rade na sebi da bi odgovorili zahtjevima vremena.

"Nastavnici ne mogu predavati na isti način kao ranije. Moraju da prate razvoj tehnologije", naglasio je Karan.

On je podsjetio da je na Univerzitetu u Banjaluci radni odnos u ovoj godini zasnovalo oko 30 asistenata i dodao da je veći dio njih došlo iz sektora privrede.

"Našli su i shvatili da je za njihov dalji razvoj potrebno da se vrate u akademsku zajednicu. To su za mene najljepše poveznice. To je novi kvalitet mladih ljudi", naveo je Karan.

Govoreći o Univerzitetu u Banjaluci, Karan je istakao da je nakon 50 godina postojanja izašlo 50.000 studenata sa diplomom na svim ciklusima.

"Univerzitet se na regionalnom i međunarodnom planu afirmisao kao jedan od vodećih naučno-obrazovnih institucija. Ovo nije samo mjesto u kojem se dolazi do diplome, već se razvijaju i druge kompetencije", istakao je Karan.

On je rekao da s tim u vezi resorno ministarstvo i Vlada mnogo ulaže u oba javna univerziteta da bi profesori i saradnici studentima na najbolji način prenosili znanje.

U posljednjih pet godina samo u Univerzitet u Banjaluci uloženo je 14,3 miliona KM, istakao je Karan.

"Kada je riječ o Banjaluci, mi smo u posljednjih deset godina uložili preko 40 miliona KM. Ove godine imamo mnogo ulaganja i gradimo u studentskom kampusu. Narednu godinu imamo preko 10 miliona KM ulaganja", rekao je Karan.

Govoreći o Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, Karan je dodao da je u proteklih pet godina uloženo 20,5 miliona KM. "Za investicije u narednoj godini obezbijeđeno 14,6 miliona KM", naveo je Karan.

Kada je riječ o studentskom standardu, on je naglasio da se velika pažnja posvećuje smještaju i ishrani studenata, kao i njihovim vannastavnim aktivnostima