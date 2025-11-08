Na granici zaplijenjeno tri kilograma kokaina iz Slovenije, trebao završiti u BiH

08.11.2025
Granična policija Bosne i Hercegovine na granici sa Hrvatskom zaplijenila je tri kilograma kokaina. Policija je privela Sanela Begić, Denija Alibabića i Adija Abdihodžića, piše Istraga.ba.
Droga koja je nabavljena u Sloveniji s namjerom da se prebaci u BiH, pronađena je u jednom od dva automobila marke Škoda i Cupra u kojima su se nalazila tri pripadnika međunarodne kriminalne grupe za koju se sumnja da je povezana sa Dinom Muzaferovićem Cezarom.
Drogu je otkrio policijski pas. Kokain je bio skriven ispod plastike od mjenjača u automobilu marke Škoda, kojim je upravljao Begić.
Osumnjičeni su unutar vozila napravili posebnu prostoriju. Policija sama nije mogla pristupiti prostoru gdje je bila skrivena te zatražili pomoć automehaničara iz Škodinog servisa.
