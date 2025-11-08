Logo
Na granici zaplijenjeno tri kilograma kokaina iz Slovenije, trebao završiti u BiH

08.11.2025

12:35

Komentari:

0
На граници заплијењено три килограма кокаина из Словеније, требао завршити у БиХ
Foto: Printskrin/Jutjub

Granična policija Bosne i Hercegovine na granici sa Hrvatskom zaplijenila je tri kilograma kokaina. Policija je privela Sanela Begić, Denija Alibabića i Adija Abdihodžića, piše Istraga.ba.

Droga koja je nabavljena u Sloveniji s namjerom da se prebaci u BiH, pronađena je u jednom od dva automobila marke Škoda i Cupra u kojima su se nalazila tri pripadnika međunarodne kriminalne grupe za koju se sumnja da je povezana sa Dinom Muzaferovićem Cezarom.

СНСД плакат

Republika Srpska

SNSD počeo predizbornu kampanju lijepljenjem prvog plakata

Drogu je otkrio policijski pas. Kokain je bio skriven ispod plastike od mjenjača u automobilu marke Škoda, kojim je upravljao Begić.

Kokain je bio skriven ispod plastike od mjenjača u automobilu marke Škoda.

odron

Društvo

AMS RS poslao upozorenje vozačima

Osumnjičeni su unutar vozila napravili posebnu prostoriju. Policija sama nije mogla pristupiti prostoru gdje je bila skrivena te zatražili pomoć automehaničara iz Škodinog servisa.

Droga

Komentari (0)
