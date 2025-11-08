Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će veći dio dana biti oblačno sa padavinama, a u Hercegovini će kiša biti i obilna.

Na jugu i istoku padavine će početi već od jutra. Uz rijeke i po kotlinama na zapadu i sjeveru tokom jutra i uveče očekuje se magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne uslijediće djelimično razvedravanje uz sunčane intervale na zapadu, dok se na istoku i jugu očekuje prestanak padavina.

Uveče će u većini mjesta biti uglavnom vedro, na jugu oblačno.

Najviša dnevna temperatura vazduha od sedam stepeni na istoku do 12 na sjeveru, na jugu do 18, u višim predjelima od pet.

Vjetar će u prvom dijelu dana biti slab sjevernih smjerova, u Hercegovini će duvati umjerena, na udare i jaka bura. U nastavku dana vjetar će biti slab, promjenljiv ili južnih smjerova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac dva, Han Pijesak i Čemerno tri, Kalinovik i Kneževo četiri, Mrakovica pet, Gacko, Mrkonjić Grad, Rudo, Srebrenica, Foča i Šipovo šest, Višegrad, Doboj, Zvornik, Novi Grad, Ribnik i Srbac sedam, Banjaluka, Bijeljina i Prijedor osam, Bileća devet i Trebinje 11 stepeni Celzijusovih.