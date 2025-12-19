Bred dobio pravnu bitku protiv Anđeline: Džoli mora da preda sudu privatne poruke

Bred Pit je postigao još jednu pobjedu u svojoj dugogodišnjoj pravnoj bici sa bivšom suprugom Anđelinom Džoli oko francuske vinarije Šato Miraval.

Prema američkim medijima, sudija u Los Anđelesu je naredio Džoli da preda privatne, prethodno neredigovane poruke vezane za pravnu bitku.

Prema sudskim dokumentima, presuda je donijeta u srijedu, 17. decembra, kada je sud odobrio Pitov zahtjev za prinudno otkrivanje dokaza.

Kao rezultat toga, Džoli je bila obavezna da preda neredigovane verzije određenih komunikacija koje nisu bile upućene advokatima, a koje je prethodno uskratila pozivajući se na zaštitu povjerljivih komunikacija.

U sudskoj odluci se navodi da Džoli mora da preda neredigovane komunikacije razmijenjene između osoba koje nisu advokati u roku od 45 dana, koje se odnose na 22 dokumenta navedena u njenoj izjavi o privilegijama od 14. februara 2025. godine.

Izvor blizak slučaju rekao je da Pitov pravni tim vjeruje da bi imejlovi mogli da dokažu da Džoli nije bila iskrena od početka o svojim pravim namjerama prilikom prodaje svog udjela u vinariji.

S druge strane, advokat Džoline Pol Merfi izrazio je nezadovoljstvo odlukom suda. U saopštenju je naveo da su razočarani tumačenjem kalifornijskog zakona o privilegijama od strane suda, tvrdeći da presuda krši Džolino pravo na pravedno suđenje i da je nastavak višegodišnjih pokušaja Breda Pita da je uznemirava i kontroliše. Takođe je najavio žalbu na odluku.

Pit je podnio tužbu protiv Džoline 2022. godine, tvrdeći da je prodala svoj udio u Miravalu kompaniji Tenute del Mondo, vinskoj diviziji Stoli grupe, uprkos navodnom prethodnom dogovoru da nijedna strana ne može prodati svoj udio bez saglasnosti druge strane. Džoli je negirala tvrdnje i odgovorila kontratužbom, optužujući Pita da vodi osvetnički rat protiv nje.

Advokati Anđeline Džoli takođe su tvrdili da je Pit odbio da otkupi njen udio jer nije željela da potpiše sporazum o neotkrivanju informacija, za koji tvrde da je osmišljen da je primora da ćuti o navodnom zlostavljanju tokom leta privatnim avionom 2016. godine. Nakon istrage, vlasti nisu podigle optužnicu protiv Pit, a Džoli nije podigla optužnicu u to vrijeme.

Prema nedavnim sudskim dokumentima, Pit je tužio Džoli za 35 miliona dolara odštete nakon što je prodala svoj udio u vinariji 2021. godine.

Njegov pravni tim je 29. oktobra podnio niz komunikacija kao dokaz, uključujući imejl iz novembra 2023. u kojem su Džolini advokati odgovorili na tužbu, napominjući da Pit snosi teret da sam izradi dokumenta dok traži milione odštete.

Dodatne komunikacije takođe navode da Pit traži odštetu za navodnu štetu nanesenu Miravalovom poslu, dok Džolinin tim ističe njegovo odbijanje da pruži dokumenta u vezi sa onim što tvrde da je četvorogodišnji sporazum o neotkrivanju informacija koji se odnosi na njegovo ponašanje.

Podsjećanja radi, razvod je okončan u decembru 2024. godine, nakon što je Džoli prvobitno podnijela zahtjev za razvod u septembru 2016. godine, prenosi Kliks.