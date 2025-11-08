Dodik: Mitrovdanske bitke - zavjet slobode i trajanja srpskog naroda u Hercegovini

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da su 8. novembar 1992. godine i 9. novembar 1994. datumi koji su simbol hrabrosti i odlučnosti srpskog naroda istočne Hercegovine da sačuva i odbrani svoju otadžbinu.

"Kao po nepisanom pravilu, na velike pravoslavne praznike pripadnici muslimanske i hrvatske vojske su u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu činili svirepe zločine i masovne napade na srpska ognjišta. Ništa im nije bilo sveto, pa ni slavski kolač i nedogorjela slavska svijeća.

Tako je bilo i na Mitrovdan 1992. i 1994. godine. Danas se sjećamo tih slavnih bitaka koje su vođene na hercegovačkom kamenu kada su hrabri borci Nevesinja i istočne Hercegovine pokazali ono najdragocjenije što Srbin nosi u sebi – spremnost i odlučnost da položi život za slobodu svog naroda i svoje otadžbine Republike Srpske", rekao je predsjednik Dodik za Srnu povodom sutrašnjeg obilježavanja dana sjećanja na mitrovdanske bitke i odbranu istočne Hercegovine.

Dodik je naglasio da mitrovdanske bitke nisu samo vojni događaji i vojne operacije, one su zavjet slobode i trajanja srpskog naroda, ali i vječna opomena.

"Na tom hercegovačkom kršu, srpski narod branio je svoj dom, crkvu, porodicu i pravo da živi kao slobodan Srbin na svojoj zemlji. Nevesinje je i tada, kao i mnogo puta kroz istoriju, bilo prva linija odbrane srpstva, bedem na kojem su se lomili svi pokušaji da se izbriše trag našeg postojanja na ovim prostorima", istakao je predsjednik Dodik.

Prema njegovim riječima, u mitrovdanskim bitkama nije pobijedila samo hrabrost, već je pobijedila i vjera, odanost i ljubav prema otadžbini Republici Srpskoj.

On je rekao da nas ove bitke uvijek podsjećaju da se sloboda ne dobija, nego osvaja, i da se Republika Srpska ne može i ne smije mjeriti ničim drugim osim žrtvom onih koji su je odbranili.

Danas, kada slobodu živimo zahvaljujući hrabrom srpskom narodu, dodao je Dodik, naša je dužnost da to ime ne uprljamo zaboravom ili nebrigom.

"Na nama je da Republiku Srpsku čuvamo onako kako su je oni čuvali i branili – srcem, hrabro i odlučno. I zato neka je vječna slava i hvala herojima mitrovdanskih bitaka, svim borcima Nevesinja, Bileće, Gacka, Ljubinja, Trebinja i cijele istočne Hercegovine", rekao je Dodik.

On je naglasio da je njihova hrabrost temelj našeg ponosa, a njihova žrtva obavezuje nas da Republiku Srpsku nikada ne prepustimo onima koji bi je rado umanjili ili potčinili.

"Tome svjedočimo i danas. Trideset godina nakon rata političko Sarajevo i bošnjački politički predstavnici raznim sredstvima uporno pokušavaju da svoj ratni san dosanjaju u miru i stvore unitarnu BiH uz pomoć lažnog visokog predstavnika, nepravnih institucija i svih onih koji su protiv hrišćanstva u ovom dijelu Evrope.

I, zato, zajedno, jedinstveno i hrabro moramo da se borim protiv tih koji neprestano kidišu na našu otadžbinu upravo zbog hrabrih boraca koji su ugradili svoje živote i dijelove tijela u njene temelje. Zahvaljujući njima mi danas imamo zemlju kojom slobodno hodamo i ponosno možemo reći: Ovo je Republika Srpska, ona će trajati i ona će pobijediti", poručio je predsjednik Dodik povodom obilježavanja slavnih mitrovdanskih bitaka i odbrane istočne Hercegovine.