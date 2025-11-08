Logo

Karan: Vrijeme je da potvrdimo mandat koji je narod dao predsjedniku Dodiku

08.11.2025

08:40

Каран: Вријеме је да потврдимо мандат који је народ дао предсједнику Додику
Vrijeme je da još jednom potvrdimo ko smo, šta branimo i zašto stojimo uspravno, rekao je kandidat SNSD-a za predsjednika Srpske Siniša Karan.

- Vrijeme je da potvrdimo mandat koji je narod dao predsjedniku Miloradu Dodiku prije tri godine. Pred nama su izbori koji nisu obični. Pred nama je plebiscit na kojem treba da zaštitimo i potvrdimo narodnu volju - istakao je Karan u objavi na Iksu.

Naveo je da je Republika Srpska nastala iz vjere i žrtve našeg naroda.

- Vrijeme je da Republiku Srpsku branimo svojom dosljednošću i odgovornošću. Naš put je jasan. To je put slobode, mira i snažne Srpske. Put koji je trasirao predsjednik Milorad Dodik, put jedinstva i državnosti - naglasio je Karan.

Istakao je da je on za Republiku Srpsku, za njen narod, za pravdu i istinu.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: S ponosom se sjećamo svih koji su stali u odbranu Srpske

Pred nama nije izbor između imena, već između dva puta, između nas koji slušamo svoj narod i onih koji slušaju tuđe naloge. Ja sam za Srpsku, a ne za Šmita. Za Srpsku koja ne kleči, već stoji uspravno! Republika Srpska se ne brani praznim riječima i parolama, već djelima, srcem, radom i odlučnošću - zaključio je Karan.

Siniša Karan

