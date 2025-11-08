U Republici Srpskoj počinje izborna kampanja za prijevremene predsjedničke izbore

08.11.2025
08:05
U Republici Srpskoj danas počinje izborna kampanja za prijevremene predsjedničke izbore koji će biti održani 23. novembra.
Izborna kampanja trajaće do 22. novembra do sedam časova ujutro, kada počinje izborna tišina, saopšteno je iz Centralne izbore komisije BiH.
Kandidati za predsjednika Republike Srpske su Siniša Karan iz SNSD-a, Branko Blanuša iz SDS-a, Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske i nezavisni kandidat Igor Gašević.
U centralni birački spisak za prijevremene predsjedničke izbore upisana su 1.264.364 birača.
