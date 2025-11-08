Logo

U Republici Srpskoj počinje izborna kampanja za prijevremene predsjedničke izbore

08.11.2025

08:05

Komentari:

0
У Републици Српској почиње изборна кампања за пријевремене предсједничке изборе
Foto: Tanjug/AP

U Republici Srpskoj danas počinje izborna kampanja za prijevremene predsjedničke izbore koji će biti održani 23. novembra.

Izborna kampanja trajaće do 22. novembra do sedam časova ujutro, kada počinje izborna tišina, saopšteno je iz Centralne izbore komisije BiH.

mitrovdan

Društvo

Danas je Mitrovdan: Evo koji običaji se vezuju za ovaj praznik

Kandidati za predsjednika Republike Srpske su Siniša Karan iz SNSD-a, Branko Blanuša iz SDS-a, Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske i nezavisni kandidat Igor Gašević.

U centralni birački spisak za prijevremene predsjedničke izbore upisana su 1.264.364 birača.

Podijeli:

Tag:

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Орбан и Трамп глобални лидери посвећени миру

Republika Srpska

Dodik: Orban i Tramp globalni lideri posvećeni miru

1 h

0
Пуцао на радника из БиХ јер му је сметала бука са градилишта

Svijet

Pucao na radnika iz BiH jer mu je smetala buka sa gradilišta

1 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Poskupljuje gorivo u BiH

1 h

0
Прекинут концерт Емине Јаховић на ком је гостовала трудна Милица

Scena

Prekinut koncert Emine Jahović na kom je gostovala trudna Milica

9 h

0

Više iz rubrike

Додик: Орбан и Трамп глобални лидери посвећени миру

Republika Srpska

Dodik: Orban i Tramp globalni lideri posvećeni miru

1 h

0
Туристички ваучери од 100 КМ поново доступни у Републици Српској

Republika Srpska

Turistički vaučeri od 100 KM ponovo dostupni u Republici Srpskoj

13 h

0
50 година рада Универзитета у Бањалуци

Republika Srpska

50 godina rada Univerziteta u Banjaluci

13 h

0
Како Република Српска данас изгледа у очима свијета?

Republika Srpska

Kako Republika Srpska danas izgleda u očima svijeta?

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

24

Cvijanović: Mitrovdan podsjeća na herojstvo onih koji su stali u odbranu naroda

09

21

Tinejdžer poginuo na svoj rođendan, drugom se bore za život

09

21

Koga Rubio vidi kao kandidata na izborima 2028. godine

09

11

ZDK: U tri godine evidentirane 23 prijave napada na imovinu Srba i 11 na objekte SPC

09

09

Ljekar bez dozvole obrezivao dječake, u ordinaciji policajci zatekli horor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner