Dodik: Orban i Tramp globalni lideri posvećeni miru

08.11.2025

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da ga raduje što je njegov prijatelj Viktor Orban, mađarski premijer, postigao dogovor sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom da Mađarska može koristiti energente iz Rusije i na taj način zaštitio ekonomiju svoje zemlje.

Dodik je naglasio da su predsjednik Tramp i premijer Orban globalni lideri posvećeni miru, koji poštuju partnere.

"Kada razgovaraju takva dva državnika, koja interese svoje zemlje i naroda stavljaju na prvo mjesto, dogovor je moguće postići. Pragmatizam iznad predrasuda", naveo je Dodik na Iksu.

Orban i Tramp sastali su se juče u Bijeloj kući, gdje su razgovarali o američkim sankcijama, ratu u Ukrajini, ali i mogućem sastanku sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.

Orban je potom na konferenciji za novinare rekao da je Mađarska dobila od SAD puno izuzeće od američkih sankcija koje su ometale isporuke nafte i gasa iz Rusije.

