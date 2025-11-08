Opljačkana pumpa u BiH, ukradena visokotarifna roba

U PU Široki Brijeg jutros su u 4,13 sati zaprimili prijavu da je došlo do krađe na benzinskoj pumpi Holdina na Visokoj Glavici, Široki Brijeg.

Odmah po prijavi su postupili policijski službenici PU Široki Brijeg koji su na mjestu događaja izvršili uviđajne radnje.

"Tom prilikom je utvrđeno da je nepoznati počinilac ili više njih nasilno ušao u interijer benzinske pumpe Holdina i iz iste otuđio određenu količinu visokotarifne robe, nakon čega se udaljio u nepoznatom smjeru", potvrdili su za "Avaz" iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona.

O događaju je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo ZHK, a policijski službenici PU Široki Brijeg poduzimaju sve potrebne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja predmetnog krivičnog djela Teške krađe iz člana 287. KZ FBiH.