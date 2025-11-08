Logo
Large banner

Opljačkana pumpa u BiH, ukradena visokotarifna roba

Izvor:

Avaz

08.11.2025

14:19

Komentari:

0
Опљачкана пумпа у БиХ, украдена високотарифна роба
Foto: Unsplash

U PU Široki Brijeg jutros su u 4,13 sati zaprimili prijavu da je došlo do krađe na benzinskoj pumpi Holdina na Visokoj Glavici, Široki Brijeg.

Odmah po prijavi su postupili policijski službenici PU Široki Brijeg koji su na mjestu događaja izvršili uviđajne radnje.

Крава страдала у несрећи

Hronika

Krava stradala u teškoj nesreći - auto razoren

"Tom prilikom je utvrđeno da je nepoznati počinilac ili više njih nasilno ušao u interijer benzinske pumpe Holdina i iz iste otuđio određenu količinu visokotarifne robe, nakon čega se udaljio u nepoznatom smjeru", potvrdili su za "Avaz" iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona.

Ротација полиција

Region

Odbornici se potukli u zgradi opštine

O događaju je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo ZHK, a policijski službenici PU Široki Brijeg poduzimaju sve potrebne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja predmetnog krivičnog djela Teške krađe iz člana 287. KZ FBiH.

Podijeli:

Tagovi:

Pljačka

Krađa

Široki Brijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Три напитка која су најбоља за регулисање пробаве

Zdravlje

Tri napitka koja su najbolja za regulisanje probave

2 h

0
Нада Топчагић пребила дадиљу - откривени детаљи

Scena

Nada Topčagić prebila dadilju - otkriveni detalji

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Uhapšene tri djevojke zbog planiranja terorističkih napada

2 h

0
Хорор: Беба пролетјела кроз шофершајбну приликом судара

Svijet

Horor: Beba proletjela kroz šoferšajbnu prilikom sudara

2 h

0

Više iz rubrike

Крава страдала у несрећи

Hronika

Krava stradala u teškoj nesreći - auto razoren

2 h

0
Мушкарац избоден док је шетао улицом

Hronika

Muškarac izboden dok je šetao ulicom

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Stravična nesreća u Sarajevu: Vozio u rikverc i pokosio dječaka

3 h

0
На граници заплијењено три килограма кокаина из Словеније, требао завршити у БиХ

Hronika

Na granici zaplijenjeno tri kilograma kokaina iz Slovenije, trebao završiti u BiH

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

46

Procvjetala rijetka i neobična visibaba - divan prizor iz BiH

16

44

Dodik i Karan u posjeti višečlanoj porodici Miljić kod Lopara

16

38

Udes na auto-putu u BiH, saobraća se jednom trakom

16

35

Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu, opozicija Šmitovi šegrti u prljavoj raboti protiv Srpske

16

29

Uhapšeni u Srpskoj zbog slučaja "snajperisti u Srbiji" predat Službi za strance

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner