SDS počela kampanju: Učinićemo sve da Blanuša postane predsjednik

“Da li ćemo glasati da javna sredstva budu vlasništvo tajkuna i pojedinaca, ili narodna. Nećemo trgovati interesima Republike Srpske, učinićemo je ponosnom”, rekao je Blanuša

Ova vlast je odlazeća vlast, poručio je v.d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović.

“Učinićemo sve da Branko Blanuša postane predsjednik Republike Srpske. Zahvaljujem se svim građanima i političkim akterima koji su stali uz našu ideju”, rekao je Radulović.

Predsjednik Sigurne Srpske Draško Stanivuković rekao je da pruža iskrenu podršku Blanuši.

“Izborom jednog poštenog profesora Branka Blanuše, kada postane novi predsjednik Republike Srpske, znači da će se i situacija u Narodnoj skupštini promijeniti. Pobjedom Blanuše svi oni koji su odgovorni za milionsku pljačku završiti u zatvoru”, poručio je Stanivuković.