Cvijanović: Pobjedom Siniše Karana odbranićemo narodnu volju, a poraziti strane kolonizatore

08.11.2025

13:21

Жељка Цвијановић
Foto: ATV BL

SNSD je složna i moćna politička porodica koja je naučila da pobjeđuje. Onima koji su nametnuli ove izbore pokazaćemo svu snagu našeg pobjedničkog tima, koji predvodi predsjednik Milorad Dodik, rekla je potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović.

- Pokazaćemo im nepokolebljivu volju i odlučnost da zaštitimo Republiku Srpsku i njene institucije. Pobjedom Siniše Karana odbranićemo narodnu volju, a poraziti strane kolonizatore - čak i po njihovim nakaradnim pravilima - navela je Cvijanovićeva.

Željka Cvijanović

Siniša Karan

Prijevremeni izbori 2025

