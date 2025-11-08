Cvijanović: Pobjedom Siniše Karana odbranićemo narodnu volju, a poraziti strane kolonizatore

08.11.2025
13:21
Komentari:0
SNSD je složna i moćna politička porodica koja je naučila da pobjeđuje. Onima koji su nametnuli ove izbore pokazaćemo svu snagu našeg pobjedničkog tima, koji predvodi predsjednik Milorad Dodik, rekla je potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović.
- Pokazaćemo im nepokolebljivu volju i odlučnost da zaštitimo Republiku Srpsku i njene institucije. Pobjedom Siniše Karana odbranićemo narodnu volju, a poraziti strane kolonizatore - čak i po njihovim nakaradnim pravilima - navela je Cvijanovićeva.
SNSD je složna i moćna politička porodica koja je naučila da pobjeđuje.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 8, 2025
Onima koji su nametnuli ove izbore pokazaćemo svu snagu našeg pobjedničkog tima, koji predvodi predsjednik @MiloradDodik.
Pokazaćemo im nepokolebljivu volju i odlučnost da zaštitimo Republiku Srpsku i njene… pic.twitter.com/18VV52VqOp
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
3 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Banja Luka
3 h0
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h8
Najnovije
Najčitanije
16
46
16
44
16
38
16
35
16
29
Trenutno na programu