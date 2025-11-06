Narod priča: Sent Andreja

Biljana vas ovog petka vodi u Sent Andreju i otkriva priču o crkvama i zajednicama koje čuvaju uspomene na vjekove zajedničkog života.

Donosi priče naroda koji je znao da sačuva svoje, a poštuje tuđe, prijateljstvu koje traje, vezama koje se ne prekidaju već sa godinama postaju dublja .

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.