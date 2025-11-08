Logo
Vozači, budite oprezni: Dva nova radara počela s radom

ATV

08.11.2025

15:20

Радари у ЗДК
Foto: Zenica blog

Postavljena su dva nova stacionarna radara u ZDK- Nakon brojnih saobraćajnih nesreća uzrokovanih neprilagođenom brzinom.

Radari su postavljeni i pušteni u rad u opštinama Kakanj i Žepče.

Ova mjera predstavlja važan korak ka povećanju bezbjednosti na putevima Zeničko-dobojskog kantona.

granicna policija bih granice atv

Društvo

Idete preko granice: Pazite na ovo - može vas zaviti u crno

Kako su istakli iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK), cilj postavljanja radara nije kažnjavanje vozača, već sprečavanje saobraćajnih tragedija i zaštita ljudskih života.

Postavljanje ovih uređaja dio je šireg plana modernizacije sistema nadzora i jačanja saobraćajne bezbjednosti u kantonu.

раскид

Nauka i tehnologija

Novo istraživanje pokazalo: I muškarcima otkucava biološki sat

MUP ZDK poručuje da će nastaviti s provođenjem aktivnosti usmjerenih na zaštitu svih učesnika u saobraćaju i unapređenje bezbjednosne infrastrukture, piše "Zenica blog".

