Vozači, budite oprezni: Dva nova radara počela s radom

Postavljena su dva nova stacionarna radara u ZDK- Nakon brojnih saobraćajnih nesreća uzrokovanih neprilagođenom brzinom.

Radari su postavljeni i pušteni u rad u opštinama Kakanj i Žepče.

Ova mjera predstavlja važan korak ka povećanju bezbjednosti na putevima Zeničko-dobojskog kantona.

Kako su istakli iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK), cilj postavljanja radara nije kažnjavanje vozača, već sprečavanje saobraćajnih tragedija i zaštita ljudskih života.

Postavljanje ovih uređaja dio je šireg plana modernizacije sistema nadzora i jačanja saobraćajne bezbjednosti u kantonu.

MUP ZDK poručuje da će nastaviti s provođenjem aktivnosti usmjerenih na zaštitu svih učesnika u saobraćaju i unapređenje bezbjednosne infrastrukture, piše "Zenica blog".