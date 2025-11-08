Vozači, budite oprezni: Dva nova radara počela s radom

Izvor:
ATV
08.11.2025
15:20
Postavljena su dva nova stacionarna radara u ZDK- Nakon brojnih saobraćajnih nesreća uzrokovanih neprilagođenom brzinom.
Radari su postavljeni i pušteni u rad u opštinama Kakanj i Žepče.
Ova mjera predstavlja važan korak ka povećanju bezbjednosti na putevima Zeničko-dobojskog kantona.
Kako su istakli iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK), cilj postavljanja radara nije kažnjavanje vozača, već sprečavanje saobraćajnih tragedija i zaštita ljudskih života.
Postavljanje ovih uređaja dio je šireg plana modernizacije sistema nadzora i jačanja saobraćajne bezbjednosti u kantonu.
MUP ZDK poručuje da će nastaviti s provođenjem aktivnosti usmjerenih na zaštitu svih učesnika u saobraćaju i unapređenje bezbjednosne infrastrukture, piše "Zenica blog".
