Konačno počele padati kamate na kredite

Tokom drugog kvartala 2025. godine nastavljen je trend blagoga smanjenja kamatnih stopa na ukupne novoodobrene kredite banaka, koje su na kraju kvartala u prosjeku iznosile 4,74%, navodi Centralna banka BiH.

Kamatne stope na novougovorene kredite stanovništvu ostale su nepromijenjene i iznosile su 5,72% za ostale kredite, 5,68% za potrošačke, te 3,81% za stambene kredite.

"Na godišnjem i kvartalnom nivou ukupni novoodobreni krediti stanovništvu porasli su za oko 12%. U segmentu nefinansijskih preduzeća, prosječne kamatne stope su nastavile blagi pad, te je u odnosu na kraj prošle godine prosječna kamatna stopa na kredite nefinansijskim preduzećima manja za 40 baznih poena. Posebno se ističe smanjenje kamatne stope na kredite s periodom fiksacije između jedne i pet godina, koja je na kraju drugog kvartala iznosila 3,94%", stoji u izvještaju Centralne banke BiH.

Istovremeno, uprkos rastu kamatnih stopa na kredite s fiksacijom iznad pet godina, vrijednost novoodobrenih kredita u ovoj kategoriji je povećana. Ovi krediti sada čine skoro 40% ukupno odobrenih kredita, dok je njihova apsolutna vrijednost veća za oko 50% u odnosu na prošlogodišnji prosjek.

Ovakva kretanja ukazuju na rast kreditne aktivnosti, uz povećano interesovanje za dugoročnije finansiranje, posebno u segmentu stambenih kredita.

Kamatne stope na depozite: blag porast i razlike po valutama

Prosječna kamatna stopa na ukupne novougovorene depozite u posmatranom periodu porasla je u odnosu na prethodni kvartal.

Nakon kontinuiranog rasta prethodnih mjeseci, tokom drugog kvartala zabilježeno je njihovo smanjenje u svim mjesecima.

U segmentima depozita s rokom oročenja između jedne i dvije godine, kao i iznad dvije godine, kamatne stope su blago povećane. Nakon stagnacije u prethodnom kvartalu, prosječna ponderisana kamatna stopa na ukupne novougovorene depozite stanovništva ponovo je porasla, prenosi "Večernji list".

Ukupna vrijednost novougovorenih depozita iznosila je 547 miliona KM, što je gotovo identično prethodnom kvartalu i u skladu je s prošlogodišnjim prosjekom.

Kamatne stope na depozite u domaćoj valuti su blago pale, dok su kamatne stope na depozite u stranim valutama zabilježile rast.