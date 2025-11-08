Logo
Large banner

Konačno počele padati kamate na kredite

Izvor:

ATV

08.11.2025

15:06

Komentari:

0
Коначно почеле падати камате на кредите
Foto: ATV

Tokom drugog kvartala 2025. godine nastavljen je trend blagoga smanjenja kamatnih stopa na ukupne novoodobrene kredite banaka, koje su na kraju kvartala u prosjeku iznosile 4,74%, navodi Centralna banka BiH.

Kamatne stope na novougovorene kredite stanovništvu ostale su nepromijenjene i iznosile su 5,72% za ostale kredite, 5,68% za potrošačke, te 3,81% za stambene kredite.

Horoskop

Zanimljivosti

Sva vrata sreće se iznenada otvaraju za ova tri znaka

"Na godišnjem i kvartalnom nivou ukupni novoodobreni krediti stanovništvu porasli su za oko 12%. U segmentu nefinansijskih preduzeća, prosječne kamatne stope su nastavile blagi pad, te je u odnosu na kraj prošle godine prosječna kamatna stopa na kredite nefinansijskim preduzećima manja za 40 baznih poena. Posebno se ističe smanjenje kamatne stope na kredite s periodom fiksacije između jedne i pet godina, koja je na kraju drugog kvartala iznosila 3,94%", stoji u izvještaju Centralne banke BiH.

Istovremeno, uprkos rastu kamatnih stopa na kredite s fiksacijom iznad pet godina, vrijednost novoodobrenih kredita u ovoj kategoriji je povećana. Ovi krediti sada čine skoro 40% ukupno odobrenih kredita, dok je njihova apsolutna vrijednost veća za oko 50% u odnosu na prošlogodišnji prosjek.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Zanimljivosti

Kako se pravilno čestita krsna slava?

Ovakva kretanja ukazuju na rast kreditne aktivnosti, uz povećano interesovanje za dugoročnije finansiranje, posebno u segmentu stambenih kredita.

Kamatne stope na depozite: blag porast i razlike po valutama

Prosječna kamatna stopa na ukupne novougovorene depozite u posmatranom periodu porasla je u odnosu na prethodni kvartal.

Nakon kontinuiranog rasta prethodnih mjeseci, tokom drugog kvartala zabilježeno je njihovo smanjenje u svim mjesecima.

Марија Појужина

Društvo

Udala si se, nisi više dijete poginulog borca: Sramna poruka nezaposlenoj Mariji iz Nevesinja

U segmentima depozita s rokom oročenja između jedne i dvije godine, kao i iznad dvije godine, kamatne stope su blago povećane. Nakon stagnacije u prethodnom kvartalu, prosječna ponderisana kamatna stopa na ukupne novougovorene depozite stanovništva ponovo je porasla, prenosi "Večernji list".

Ukupna vrijednost novougovorenih depozita iznosila je 547 miliona KM, što je gotovo identično prethodnom kvartalu i u skladu je s prošlogodišnjim prosjekom.

Kamatne stope na depozite u domaćoj valuti su blago pale, dok su kamatne stope na depozite u stranim valutama zabilježile rast.

Podijeli:

Tagovi:

kamate

kamatne stope

kredit

krediti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Посљедице тајфуна у Вијетнаму: Велики број кућа сравњен са земљом, има мртвих

Svijet

Posljedice tajfuna u Vijetnamu: Veliki broj kuća sravnjen sa zemljom, ima mrtvih

2 h

0
Хоће ли измјене довести до мањих минималних пензија

Društvo

Hoće li izmjene dovesti do manjih minimalnih penzija

2 h

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

2 h

0
Удес у Кнешпољу

Hronika

Kamion sletio sa puta, kabina u kanalu

2 h

0

Više iz rubrike

Катанац врата капија

Ekonomija

Zatvara se čuveni lanac pekara: Evo šta se desilo

5 h

0
Производ за дјецу хитно повучен са тржишта

Ekonomija

Proizvod za djecu hitno povučen sa tržišta

6 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Poskupljuje gorivo u BiH

8 h

0
Позната компанија прогласила стечај након 70 година

Ekonomija

Poznata kompanija proglasila stečaj nakon 70 godina

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

46

Procvjetala rijetka i neobična visibaba - divan prizor iz BiH

16

44

Dodik i Karan u posjeti višečlanoj porodici Miljić kod Lopara

16

38

Udes na auto-putu u BiH, saobraća se jednom trakom

16

35

Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu, opozicija Šmitovi šegrti u prljavoj raboti protiv Srpske

16

29

Uhapšeni u Srpskoj zbog slučaja "snajperisti u Srbiji" predat Službi za strance

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner