Logo
Large banner

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

Izvor:

Indeks

09.11.2025

11:30

Komentari:

0
Стручњаци упозоравају: Ови популарни напици могу негативно да утичу на јетру

Mnogi od nas svakodnevno posežu za napicima sa kofeinom kako bi se razbudili ili izdržali naporan dan – gotovo 90 odsto ljudi unosi kofein svakodnevno.

Međutim, iako se neki napici čine bezopasnima, njihova visoka količina kofeina i drugih dodataka može s vremenom negativno da utiče na zdravlje, naročito na jetru.

Новак Ђоковић

Tenis

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

Stručnjaci za ishranu upozoravaju da ono što pijemo radi energije može da ima dugoročne posljedice, iako se u trenutku čini kao brz i praktičan izbor.

"Energetska pića su komercijalni napici s visokim udjelom kofeina koji se prodaju kao sredstva za povećanje energije, mentalne budnosti i fizičke izdržljivosti", ističe doktorka Sandja Šukla.

Ipak, iako djeluju kao jednostavna alternativa kafi, tijelo ih obrađuje na sasvim drugačiji način. Kada se konzumiraju redovno, visoke količine kofeina i aditiva mogu da opterete jetru – organ zadužen za detoksikaciju organizma.

Свађа

Ljubav i seks

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

Osim kofeina i šećera, energetska pića često sadrže i visoke doze vitamina i biljnih dodataka koje jetra mora da obraditi.

Pored kofeina, ova pića često obiluju i dodatim šećerima, upozorava nutricionistkinja i dijetetičarka Izabel Baladi.

Za razliku od prirodno gorke kafe ili čaja, energetska pića su obično veoma slatka, pa ih je lako popiti u većim količinama.

Данило Ковач

Kultura

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

Osim kofeina i šećera, energetska pića često sadrže i visoke doze vitamina i biljnih dodataka koje jetra mora da preraditi.

Na primjer, visoke doze niacina, jednog od vitamina B grupe, povezane su s oštećenjem jetre i pojavom hepatitisa. Stručnjaci preporučuju zdravije izvore energije – poput crne kafe (bez dodataka), čaja, vode s voćem ili mlijeka s niskim udjelom masti – koji mogu da osvježe tijelo bez rizika po jetru.

Podijeli:

Tag:

napitak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Nevrijeme More Uragan Talasi

Svijet

Snažni talasi usmrtili tri osobe

40 min

0
Синер остаје без 2 милиона евра

Tenis

Siner ostaje bez 2 miliona evra

47 min

0
Вјера кадионица црква свештеник

Društvo

Narodni običaji za Svetog Nestora: Evo šta danas nikako ne treba iznositi iz kuće

49 min

0
Шпирић: СДА од Додика не види БиХ

BiH

Špirić: SDA od Dodika ne vidi BiH

57 min

0

Više iz rubrike

Чаша овог пића одмах након буђења чини чуда за организам

Zdravlje

Čaša ovog pića odmah nakon buđenja čini čuda za organizam

3 h

1
Препорука стручњака: Зашто је важно редовно чистити пластичне боце

Zdravlje

Preporuka stručnjaka: Zašto je važno redovno čistiti plastične boce

13 h

1
Три напитка која су најбоља за регулисање пробаве

Zdravlje

Tri napitka koja su najbolja za regulisanje probave

21 h

0
Ову грешку многи праве приликом замрзавања хране, а може бити веома опасна

Zdravlje

Ovu grešku mnogi prave prilikom zamrzavanja hrane, a može biti veoma opasna

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

11

22

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

11

17

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

11

08

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

11

00

Snažni talasi usmrtili tri osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner