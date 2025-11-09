Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

Mnogi od nas svakodnevno posežu za napicima sa kofeinom kako bi se razbudili ili izdržali naporan dan – gotovo 90 odsto ljudi unosi kofein svakodnevno.

Međutim, iako se neki napici čine bezopasnima, njihova visoka količina kofeina i drugih dodataka može s vremenom negativno da utiče na zdravlje, naročito na jetru.

Stručnjaci za ishranu upozoravaju da ono što pijemo radi energije može da ima dugoročne posljedice, iako se u trenutku čini kao brz i praktičan izbor.

"Energetska pića su komercijalni napici s visokim udjelom kofeina koji se prodaju kao sredstva za povećanje energije, mentalne budnosti i fizičke izdržljivosti", ističe doktorka Sandja Šukla.

Ipak, iako djeluju kao jednostavna alternativa kafi, tijelo ih obrađuje na sasvim drugačiji način. Kada se konzumiraju redovno, visoke količine kofeina i aditiva mogu da opterete jetru – organ zadužen za detoksikaciju organizma.

Osim kofeina i šećera, energetska pića često sadrže i visoke doze vitamina i biljnih dodataka koje jetra mora da obraditi.

Pored kofeina, ova pića često obiluju i dodatim šećerima, upozorava nutricionistkinja i dijetetičarka Izabel Baladi.

Za razliku od prirodno gorke kafe ili čaja, energetska pića su obično veoma slatka, pa ih je lako popiti u većim količinama.

Osim kofeina i šećera, energetska pića često sadrže i visoke doze vitamina i biljnih dodataka koje jetra mora da preraditi.

Na primjer, visoke doze niacina, jednog od vitamina B grupe, povezane su s oštećenjem jetre i pojavom hepatitisa. Stručnjaci preporučuju zdravije izvore energije – poput crne kafe (bez dodataka), čaja, vode s voćem ili mlijeka s niskim udjelom masti – koji mogu da osvježe tijelo bez rizika po jetru.