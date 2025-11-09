Siner ostaje bez 2 miliona evra

Tromjesečna suspenzija Janika Sinera zbog slučaja "Klostebol" lišila ga je bodova, ali i dodatnih novčanih nagrada.

Italijana nije bilo od 9. februara do 4. maja ove godine, nakon što se "nagodio" sa Svjetskom antidoping agencijom (WADA).

Asocijacija teniskih profesionalaca (ATP) ima bonus fond, iz kojeg dod‌jeljuje novčane nagrade igračima koji su postigli najbolje rezultate u sezoni, prenosi B92.

Nagradni fond od 21 miliona dolara, raspoređuje se na osnovu učinka na turnirima iz masters serije.

Karlos Alkaras je na prvom mjestu po tom pitanju sa 3.420 bodova, a slijedi ga Siner sa 2.350.

Ono što je sigurno je da Janik neće dobiti nikakav bonus, pošto je preduslov da se igraju svi mastersi, isključujući Monte Karlo.

Postoji i sistem sankcija, 25% za jedan propušteni turnir, 50% za dva, 75% za tri, a Siner je propustio Indijan Vels, Majami i Madrid, uz spomenuti Monte Karlo.

Stoga je Janik primoran da se odrekne 2,3 miliona dolara, odnosno dva miliona evra.

Vjerovatno Italijan ne brine mnogo zbog toga, pošto je samo od trijumfa na egzibiciji u Rijadu nedavno osvojio šest miliona dolara.