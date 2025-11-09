Logo
Large banner

Siner ostaje bez 2 miliona evra

Izvor:

B92

09.11.2025

10:53

Komentari:

0
Синер остаје без 2 милиона евра
Foto: Tanjug

Tromjesečna suspenzija Janika Sinera zbog slučaja "Klostebol" lišila ga je bodova, ali i dodatnih novčanih nagrada.

Italijana nije bilo od 9. februara do 4. maja ove godine, nakon što se "nagodio" sa Svjetskom antidoping agencijom (WADA).

Asocijacija teniskih profesionalaca (ATP) ima bonus fond, iz kojeg dod‌jeljuje novčane nagrade igračima koji su postigli najbolje rezultate u sezoni, prenosi B92.

Nagradni fond od 21 miliona dolara, raspoređuje se na osnovu učinka na turnirima iz masters serije.

Karlos Alkaras je na prvom mjestu po tom pitanju sa 3.420 bodova, a slijedi ga Siner sa 2.350.

Ono što je sigurno je da Janik neće dobiti nikakav bonus, pošto je preduslov da se igraju svi mastersi, isključujući Monte Karlo.

Никола Јокић

Košarka

Jokić nezaustavljiv: Novi tripl-dabl za pobjedu nad Indijanom

Postoji i sistem sankcija, 25% za jedan propušteni turnir, 50% za dva, 75% za tri, a Siner je propustio Indijan Vels, Majami i Madrid, uz spomenuti Monte Karlo.

Stoga je Janik primoran da se odrekne 2,3 miliona dolara, odnosno dva miliona evra.

Vjerovatno Italijan ne brine mnogo zbog toga, pošto je samo od trijumfa na egzibiciji u Rijadu nedavno osvojio šest miliona dolara.

Podijeli:

Tagovi:

Janik Siner

tenis

teniser

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ђоковић каквог никад нисмо вид‌јели

Tenis

Đoković kakvog nikad nismo vid‌jeli

13 h

0
Новак Ђоковић срушио још два нестварна рекорда

Tenis

Novak Đoković srušio još dva nestvarna rekorda

15 h

2
Новак Ђоковић

Tenis

Đokovićev preokret za 101. titulu: Museti se ponadao, ali...

16 h

1
Ова легенда Ђоковића назива братом: Настала је једна од најскупљих фотографија икада

Tenis

Ova legenda Đokovića naziva bratom: Nastala je jedna od najskupljih fotografija ikada

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

11

22

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

11

17

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

11

08

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

11

00

Snažni talasi usmrtili tri osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner